ФСБ перехватила почти 500 кг латиноамериканского кокаина, который везли в Польшу

ФСБ пресекла новую попытку ввоза в Россию почти 500 килограммов латиноамериканского кокаина, следовавшего в Польшу. Крупная партия наркотика изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Тайник с кокаином нашли в ходе досмотра большегруза с турецкими номерами, силовики обнаружили 116 упаковок с наркотиками. Также было установлено, что аналогичным маршрутом следует ещё один автомобиль с партией запрещённых веществ.

"После остановки второго транспортного средства в точно таком же тайнике обнаружены 373 упаковки с наркотическими средствами. Общий вес изъятого в двух фурах кокаина составил 492 килограмма", — рассказали в ЦОС ФСБ.