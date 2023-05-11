ФСБ перехватила почти 500 кг латиноамериканского кокаина, который везли в Польшу
ФСБ пресекла новую попытку ввоза в Россию почти 500 килограммов латиноамериканского кокаина, следовавшего в Польшу. Крупная партия наркотика изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Тайник с кокаином нашли в ходе досмотра большегруза с турецкими номерами, силовики обнаружили 116 упаковок с наркотиками. Также было установлено, что аналогичным маршрутом следует ещё один автомобиль с партией запрещённых веществ.
"После остановки второго транспортного средства в точно таком же тайнике обнаружены 373 упаковки с наркотическими средствами. Общий вес изъятого в двух фурах кокаина составил 492 килограмма", — рассказали в ЦОС ФСБ.
А в конце марта в России пресекли деятельность международной наркогруппировки и перекрыли канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки. Полицейские изъяли 200 килограммов латиноамериканского кокаина. Позже, уже в апреле, силовики изъяли почти 700 килограммов кокаина стоимостью более двух с половиной миллиардов рублей — латиноамериканские наркотики пытались провезти через территорию РФ в Евросоюз.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ