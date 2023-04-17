У берегов Сицилии выловили две тонны кокаина на €400 млн

Почти две тонны кокаина обнаружила у берегов Сицилии Финансовая гвардия Италии, сообщает пресс-служба ведомства. Плавучие пакеты с наркотиком просто дрейфовали в море к востоку от острова.

По данным гвардии, стоимость запрещённых веществ на чёрном рынке составила бы не менее 400 миллионов евро. Это один из самых крупных "уловов" в истории страны. Отмечается, что наркотик находился в плавучих пакетах, которые были скреплены сетью и снабжены световым сигнальным устройством. Эксперты определили, что кокаин был "заботливо упакован", пакеты не пропускали воду и могли оставаться на плаву. Всего было обнаружено 1600 пакетов с веществом, находящихся в 70 более крупных контейнерах.