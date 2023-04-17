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17 апреля, 08:39

У берегов Сицилии выловили две тонны кокаина на €400 млн

Итальянская гвардия нашла у берегов Сицилии почти две тонны кокаина на €400 млн

Почти две тонны кокаина обнаружила у берегов Сицилии Финансовая гвардия Италии, сообщает пресс-служба ведомства. Плавучие пакеты с наркотиком просто дрейфовали в море к востоку от острова.

У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина. Видео © Финансовая гвардия Италии

По данным гвардии, стоимость запрещённых веществ на чёрном рынке составила бы не менее 400 миллионов евро. Это один из самых крупных "уловов" в истории страны. Отмечается, что наркотик находился в плавучих пакетах, которые были скреплены сетью и снабжены световым сигнальным устройством. Эксперты определили, что кокаин был "заботливо упакован", пакеты не пропускали воду и могли оставаться на плаву. Всего было обнаружено 1600 пакетов с веществом, находящихся в 70 более крупных контейнерах.

ФСБ задержала 700 кг кокаина на 2,5 млрд рублей

ФСБ задержала 700 кг кокаина на 2,5 млрд рублей

Ранее в Петербурге суд арестовал двух наркодилеров, пытавшихся спрятать свыше 200 килограммов кокаина. Своей вины оба мужчины не признали, но в СИЗО они пробудут как минимум до 29 мая.

Обложка ©

Финансовая гвардия Италии

Никита Никонов
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