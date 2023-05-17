Участник СВО пытается пристроить котят, которых ему родила спасённая на фронте кошка

В Челябинске участник спецоперации ищет хозяев потомству спасённой им кошки. Как рассказал SHOT боец инженерных войск Яков, Кошка (именно такую кличку ей дали) сначала просто жила недалеко от позиций, потом окончательно поселилась с солдатами и стала их талисманом.

Рассказ Якова о спасённой им кошке. Видео © SHOT

"На СВО [мы] проживаем в одном помещении. Там рядом постоянно находилась кошка. Подкармливали. И потихоньку-потихоньку она перебралась жить к нам поближе. Вечером дверь открываешь: "Кис-кис-кис!" Если кошка придёт <...>, значит, нормально, можно спать", — поделился Яков.

Через какое-то время Кошка начала толстеть и в один момент "бах!" — прилёт ракет РСЗО HIMARS, солдаты проснулись и увидели, что она родила. В родной Челябинск Яков отвёз всю семью в портфеле и теперь ищет котятам хозяев. Остались трое — мальчик и две девочки. Сам боец планирует скоро вновь отправиться в зону СВО, а Кошку — оставить с бабушкой.