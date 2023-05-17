Учёные выявили странную особенность мозга современных собак

Учёные из институтов Венгрии и Швеции провели совместное исследование и выяснили, что генетически отдалённые от волков породы собак имеют относительно больший мозг, чем древние породы. Работу публикует журнал Evolution.

Специалисты изучили более 800 компьютерных томограмм черепа у особей 159 пород собак и волков, а затем сравнили размеры. Средний объём мозга у волка составил 131 см³, что соответствует средней массе тела в 31 кг. У собак той же весовой категории объём мозга оказался примерно 100 см³. При этом чем больше порода собак генетически расходилась с волками, тем больше был относительный размер мозга особей.

В настоящий момент мозг современной собаки всё ещё уступает по размерам мозгу волка, но это отставание сокращается с каждым новым столетием. Причину изменений учёные пока не выяснили, один из вариантов — изменившаяся социальная среда и адаптация к человеческим правилам.