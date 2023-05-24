Врач отругала всех фанатов Эшли Грэм и рассказала, почему заклеивать рот на ночь опасно для жизни

Недавно модель Эшли Грэм рассказала, что на ночь заклеивает рот скотчем. Якобы так она стала спать крепче и спокойнее, поэтому и решила порекомендовать способ всем подряд. Стоило только знаменитости похвастаться новой методикой, как все и правда начали за ней повторять. Теперь в TikTok сотни тысяч пользователей делятся своим опытом и рассказывают про магический эффект заклеенных на ночь губ. Какого результата только не встретишь: и уснуть получается легче, и неприятный запах изо рта пропадает, и даже укрепляется иммунная система.

Модель Эшли Грэм агитирует поклонников спать с заклеенным ртом и рисковать жизнью во сне. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ashleygraham

Вот только врачи в ужасе от такого нового модного тренда, ведь скотч на губах может не только привести к раздражению кожи на них, но и убить непутёвого хозяина. Почему так опасно для здоровья спать со склеенными губами, Лайф узнал у терапевта Анастасии Тимощенко.

"Физиологичным дыханием, несомненно, является дыхание через нос, ведь именно при таком варианте дыхания воздух нагревается и очищается. Однако при заболеваниях лор-органов, повышенной сухости воздуха, а также при возникновении храпа происходит компенсаторный переход на дыхание ртом. Дыхание ртом, хоть и не является правильным, однако оно позволяет смягчать возникающую гипоксию при нарушении носового дыхания", — комментирует последствия нового тренда врач.

Почему опасно заклеивать на ночь рот скотчем: ответ врача-терапевта. Фото © Freepik

Специалист не может не отметить, что в настоящее время стали появляться рекомендации о необходимости заклеивания рта на период ночного сна для тренировки носового дыхания и даже улучшения качества сна. "Однако данная техника является опасной, ведь в случае нарушения носового дыхания во сне из-за отёка и невозможности его компенсации дыханием через рот может возникать недостаточность кислорода (или гипоксия)", — говорит эксперт.

Отёчность носа во сне может возникать по разным причинам. Она может быть связана со многими факторами, например респираторными инфекциями, контактом с пылью или аллергенами, сухостью воздуха, а также возникновением храпа. "Особенно опасна эта техника для детей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Ведь у них развитие гипоксии, даже кратковременной, может приводить к необратимым последствиям", — подчёркивает терапевт Анастасия Тимощенко.