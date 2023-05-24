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24 мая, 11:40

Врач отругала всех фанатов Эшли Грэм и рассказала, почему заклеивать рот на ночь опасно для жизни

Модель Эшли Грэм заклеивает на ночь рот, чтобы не храпеть, а повторяющие этот лайфхак фанаты рискуют умереть. Почему так делать ни в коем случае нельзя, Лайфу рассказала врач-терапевт.

Недавно модель Эшли Грэм рассказала, что на ночь заклеивает рот скотчем. Якобы так она стала спать крепче и спокойнее, поэтому и решила порекомендовать способ всем подряд. Стоило только знаменитости похвастаться новой методикой, как все и правда начали за ней повторять. Теперь в TikTok сотни тысяч пользователей делятся своим опытом и рассказывают про магический эффект заклеенных на ночь губ. Какого результата только не встретишь: и уснуть получается легче, и неприятный запах изо рта пропадает, и даже укрепляется иммунная система.

Модель Эшли Грэм агитирует поклонников спать с заклеенным ртом и рисковать жизнью во сне. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ashleygraham

Модель Эшли Грэм агитирует поклонников спать с заклеенным ртом и рисковать жизнью во сне. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ashleygraham

Вот только врачи в ужасе от такого нового модного тренда, ведь скотч на губах может не только привести к раздражению кожи на них, но и убить непутёвого хозяина. Почему так опасно для здоровья спать со склеенными губами, Лайф узнал у терапевта Анастасии Тимощенко.

"Физиологичным дыханием, несомненно, является дыхание через нос, ведь именно при таком варианте дыхания воздух нагревается и очищается. Однако при заболеваниях лор-органов, повышенной сухости воздуха, а также при возникновении храпа происходит компенсаторный переход на дыхание ртом. Дыхание ртом, хоть и не является правильным, однако оно позволяет смягчать возникающую гипоксию при нарушении носового дыхания", комментирует последствия нового тренда врач.

Почему опасно заклеивать на ночь рот скотчем: ответ врача-терапевта. Фото © Freepik

Почему опасно заклеивать на ночь рот скотчем: ответ врача-терапевта. Фото © Freepik

Специалист не может не отметить, что в настоящее время стали появляться рекомендации о необходимости заклеивания рта на период ночного сна для тренировки носового дыхания и даже улучшения качества сна. "Однако данная техника является опасной, ведь в случае нарушения носового дыхания во сне из-за отёка и невозможности его компенсации дыханием через рот может возникать недостаточность кислорода (или гипоксия)", говорит эксперт.

Отёчность носа во сне может возникать по разным причинам. Она может быть связана со многими факторами, например респираторными инфекциями, контактом с пылью или аллергенами, сухостью воздуха, а также возникновением храпа. "Особенно опасна эта техника для детей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Ведь у них развитие гипоксии, даже кратковременной, может приводить к необратимым последствиям", подчёркивает терапевт Анастасия Тимощенко.

Если хотите повысить качество сна, то делайте лучше акцент на увлажнении и охлаждении воздуха в комнате, затемнении помещения, а также откажитесь от раздражающего света, в том числе от использования гаджетов за полтора-два часа до сна. А не заклеивайте на ночь рот, рискуя попросту задохнуться.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ashleygraham, © Getty Images / Pascal Le Segretain

Елизавета Терешкова
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