10 питомцев, которых надо бы обучить этикету, но никто на это не решится, ведь они такие милые грязнули
Питомцы + еда = бесконечный источник милых и, главное, смешных ситуаций. Собрали 10 мохнатых фотографий, от которых становится тепло на душе.
"Иногда Нудлз любит переживать свои экзистенциальные кризисы прямо в холодильнике", — friendlynoodless.
Фото © Reddit / friendlynoodless
"Яблоки мои, яблоки!" — pootsytoots.
Фото © Imgur / pootsytoots
"Моя собака просто обожает брокколи!" — krogs.
Фото © Reddit / krogs
"Когда впервые в жизни дали попробовать что-то кроме сухого корма", — hammadurb.
Фото © Reddit / hammadurb
"Моя крыса по кличке Клубничка ест клубнику", — Jolly_Ad8315.
Фото © Reddit / Jolly_Ad8315
"Мой кот Нимбус празднует свой День рождения как настоящий джентльмен", — Legacy0904.
Фото © Reddit / Legacy0904
"Мой кот и первый арбуз в его жизни", — CamelMilk.
Фото © Reddit / CamelMilk
"Зайчику дали попробовать яблоко", — Heymerry2100.
Фото © Reddit / Heymerry2100
"Только посмотрите на мою крысу, когда я дал ей макаронину", — Carli_Elaine.
Фото © Reddit / Carli_Elaine
"Была совершена ошибка", — orodruinx.
Фото © Reddit / orodruinx
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Reddit / hammadurb, pootsytoots