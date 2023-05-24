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24 мая, 08:03

10 питомцев, которых надо бы обучить этикету, но никто на это не решится, ведь они такие милые грязнули

Питомцы + еда = бесконечный источник милых и, главное, смешных ситуаций. Собрали 10 мохнатых фотографий, от которых становится тепло на душе.

"Иногда Нудлз любит переживать свои экзистенциальные кризисы прямо в холодильнике", — friendlynoodless.

Фото © Reddit / friendlynoodless

Фото © Reddit / friendlynoodless

"Яблоки мои, яблоки!" pootsytoots.

Фото © Imgur / pootsytoots

Фото © Imgur / pootsytoots

"Моя собака просто обожает брокколи!" krogs.

Фото © Reddit / krogs

Фото © Reddit / krogs

"Когда впервые в жизни дали попробовать что-то кроме сухого корма", — hammadurb.

Фото © Reddit / hammadurb

Фото © Reddit / hammadurb

"Моя крыса по кличке Клубничка ест клубнику", — Jolly_Ad8315.

Фото © Reddit / Jolly_Ad8315

Фото © Reddit / Jolly_Ad8315

"Мой кот Нимбус празднует свой День рождения как настоящий джентльмен", — Legacy0904.

Фото © Reddit / Legacy0904

Фото © Reddit / Legacy0904

"Мой кот и первый арбуз в его жизни", — CamelMilk.

Фото © Reddit / CamelMilk

Фото © Reddit / CamelMilk

"Зайчику дали попробовать яблоко", — Heymerry2100.

Фото © Reddit / Heymerry2100

Фото © Reddit / Heymerry2100

"Только посмотрите на мою крысу, когда я дал ей макаронину", — Carli_Elaine.

Фото © Reddit / Carli_Elaine

Фото © Reddit / Carli_Elaine

"Была совершена ошибка", — orodruinx.

Фото © Reddit / orodruinx

Фото © Reddit / orodruinx

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / hammadurb, pootsytoots

Сергей Трофимов
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