Регион

Уведомления отключены

24 мая, 01:04

Самарский бар ответил строчками из песни Ромы Зверя в ответ на дебош артиста

Самарский бар 8bit, где солист группы "Звери" Роман Билык (также известный как Рома Зверь) устроил дебош, прокомментировал случившееся словами из песен коллектива. Сообщение появилось в соцсетях заведения.

"Эх, и ночка жаркая выдалась у нас. Как говорится, напитки покрепче — слова покороче... А наша любовь к мексиканской кухне — навечно... До скорой встречи", — говорится в записи.

Появилось видео "разогрева" Ромы Зверя в другом баре перед дебошем с матом и семечками

Появилось видео "разогрева" Ромы Зверя в другом баре перед дебошем с матом и семечками

Напомним, Рома Зверь устроил дебош в самарском баре. Со слов очевидцев, он кидался стульями, семечками и вёл себя агрессивно. Его пришлось выводить силой. По словам помощника артиста, во всём виновны некие фанаты, которые якобы назойливо требовали совместной фотографии.

Обложка ©

Кадр видео SHOT

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
  • Самарская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров