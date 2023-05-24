Самарский бар ответил строчками из песни Ромы Зверя в ответ на дебош артиста
Самарский бар 8bit, где солист группы "Звери" Роман Билык (также известный как Рома Зверь) устроил дебош, прокомментировал случившееся словами из песен коллектива. Сообщение появилось в соцсетях заведения.
"Эх, и ночка жаркая выдалась у нас. Как говорится, напитки покрепче — слова покороче... А наша любовь к мексиканской кухне — навечно... До скорой встречи", — говорится в записи.
Напомним, Рома Зверь устроил дебош в самарском баре. Со слов очевидцев, он кидался стульями, семечками и вёл себя агрессивно. Его пришлось выводить силой. По словам помощника артиста, во всём виновны некие фанаты, которые якобы назойливо требовали совместной фотографии.
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