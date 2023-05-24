Алла Пугачёва избавилась от последнего бизнеса в России

Народная артистка СССР Алла Пугачёва закрыла последний бизнес в России, и теперь у неё больше нет источников дохода в нашей стране. Об этом в среду сообщает kp.ru со ссылкой на окружение Примадонны. Решить все деловые вопросы она успела во время недавнего визита в Россию — Пугачёва прилетала, чтобы проводить в последний путь своего близкого друга, кутюрье Валентина Юдашкина.

У 74-летней Пугачёвой оставался на родине дизайнерский бизнес: контракт с известной маркой обуви она заключила ещё несколько лет назад и разрабатывала для них авторские коллекции сапог и туфель. Вещи от звезды продавались неплохо, поэтому в прошлом году Примадонна выпустила ещё и коллекцию аксессуаров — шапки, шарфы, перчатки, зонты. Но после последнего визита Пугачёвой в Россию с сайта компании внезапно исчезла вся продукция, разработанная певицей. Осталось только пять моделей обуви, и то цены на них распродажные — 5 тысяч рублей за пару вместо 19 тысяч рублей.

А ещё осенью прошлого года, пишет kp.ru, Алла Борисовна ликвидировала ещё и свою компанию ООО "АБП", через которую она издавала песни, оформляла концертные и корпоративные выступления. Певица могла пойти на этот шаг, поскольку, будучи замужем за иноагентом, опасалась налоговых проверок.

Ранее Лайф писал о том, что пустующий дом семьи певицы Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина* в деревне Грязь был выставлен на продажу после начала СВО, его цена превышает миллиард рублей. Покупатель ещё не нашёлся, хотя периодически появляются слухи о продаже поместья.