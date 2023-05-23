Регион

Уведомления отключены

23 мая, 17:47

Украинцы подняли бунт против Лободы и сорвали её концерт в пользу ВСУ

Киевляне добились отмены благотворительного концерта Лободы в поддержку ВСУ

<p>Светлана Лобода. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Светлана Лобода. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Уехавшая из России Светлана Лобода решила организовать благотворительный концерт в Киеве в поддержку ВСУ, но его отменили. Выступление артистки было запланировано на конец августа.

Певица обещала провести "аукцион с уникальными лотами от украинских военных". Цены были не очень демократичные — от семи до девяти тысяч гривен (примерно от 15 тысяч до 19,5 тысячи рублей). А украинцы в Сети подняли настоящий бунт против Лободы. Поначалу руководство клуба отпиралось и заявляло, что никаких причин для протестов не видит. Но сдалось под давлением публики и объявило об отмене концерта со следующей формулировкой: "Нам жаль, что благотворительная цель выступления была воспринята как попытка обелить репутацию артиста". Украинцы пришли в неописуемый восторг.

"Единственно правильное решение!" написал один из комментаторов.

"Супер! А я бы и деньги ей не возвращала", — заметила другая юзерша.

"Концерта Лободы не будет не только в Киеве. Его никогда не будет на Украине!" добавил ещё один пользователь.

"Всё правильно. Концертов Лободы у нас больше не будет!" согласился следующий комментатор.

Лобода назвала глупостью идею переводить русские песни на украинский язык

Лобода назвала глупостью идею переводить русские песни на украинский язык

Напомним, год назад Светлана Лобода уехала в Европу, однако в России у неё осталось дорогостоящее имущество — трёхкомнатная квартира в Москве и особняк в Подмосковье. Она уже выставила недвижимость на продажу.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Loboda (Светлана Лобода)
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров