Украинцы подняли бунт против Лободы и сорвали её концерт в пользу ВСУ

Уехавшая из России Светлана Лобода решила организовать благотворительный концерт в Киеве в поддержку ВСУ, но его отменили. Выступление артистки было запланировано на конец августа.

Певица обещала провести "аукцион с уникальными лотами от украинских военных". Цены были не очень демократичные — от семи до девяти тысяч гривен (примерно от 15 тысяч до 19,5 тысячи рублей). А украинцы в Сети подняли настоящий бунт против Лободы. Поначалу руководство клуба отпиралось и заявляло, что никаких причин для протестов не видит. Но сдалось под давлением публики и объявило об отмене концерта со следующей формулировкой: "Нам жаль, что благотворительная цель выступления была воспринята как попытка обелить репутацию артиста". Украинцы пришли в неописуемый восторг.

"Единственно правильное решение!" — написал один из комментаторов.

"Супер! А я бы и деньги ей не возвращала", — заметила другая юзерша.

"Концерта Лободы не будет не только в Киеве. Его никогда не будет на Украине!" — добавил ещё один пользователь.

"Всё правильно. Концертов Лободы у нас больше не будет!" — согласился следующий комментатор.