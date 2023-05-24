6-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 24 мая

В среду, 24 мая 2023 года, Церковь празднует День памяти Кирилла и Мефодия, братьев – проповедников христианства и создателей славянской азбуки. А также святого Мокия Амфипольского, христианского священника, который проповедовал Закон Божий и уничтожал языческих божков на жертвенниках иноверцев. За это его схватили и пытали, а после сожгли. В народе отмечается Мокий Мокрый, его название происходит как раз от имени святого. Есть у него целый ряд и других названий: Мокий-погодоуказчик, Мокросей, Макрида, День обновления Царьграда, Целагряд, Целагрядный день.

Что ждать от шестых лунных суток 24 мая 2023 года?

Что будет 24 мая 2023 года в шестые лунные сутки? Фото © Freepik

Шестые сутки считаются самым мирным и спокойным днём. Сегодня никакие активные действия нежелательны, наоборот, лучше провести время пассивно, без суеты, в гармонии с окружающим миром и самим собой, уединённо дома в комфорте или на природе. От поездок и шумных вечеринок лучше воздержаться, чтобы сохранить свою энергию и душевное равновесие.

После прошедшей трансформации это состояние надо закрепить и стабилизировать. Никаких важных событий в течение среды ждать не стоит. Всё происходящее в шестой лунный день будет спокойным, лёгким и размеренным. Сегодня нужно уделить внимание духовному, а не материальному.

Кстати, сны, привидевшиеся в ночь на 24 мая, считались вещими, они могут и осуществиться уже через 12 дней. А если они плохие, то проводили небольшой обряд, чтобы не сбылись. Для этого надо было посмотреть в окно и произнести: "Куда ночь, туда и сон!" Или второй способ: рассказать о сновидении текущей воде.

Шестой лунный день — 24 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать в шестой лунный день — 24 мая 2023 года? Фото © Freepik / senivpetro

Чем же надо заниматься в шестой лунный день, чтобы остаться довольным и счастливым? Подробно рассказываем: Сегодня замечательный день, чтобы заняться своим здоровьем.

Среда — 24 мая — время отдыхать, гулять на свежем воздухе, встречаться с друзьями.

Согласно народным приметам, если в этот день идёт дождь, то нужно выйти на улицу. Так как он подарит человеку красоту, здоровье и силы.

В 6-й лунный день можно делать уборку дома, стирать, что-нибудь чинить, готовить. А если делать дело всей семьёй, то это принесёт мир и согласие между близкими.

Если вдруг вы решили, что ваши отношения себя изжили, и захотели расстаться с партнёром, то лучший для этого день — 24 мая. Так как разрыв пройдёт спокойно и без истерик, по обоюдному согласию. Можно даже сохранить дружеские связи.

Шестой лунный день — 24 мая 2023 года: что делать нельзя?

Что нельзя делать в шестой лунный день — 24 мая 2023 года? Фото © Freepik

Запретов на 24 мая побольше, в основном это связано с народными приметами и церковными ограничениями. А именно: Нельзя 24 мая работать в поле, саду или огороде, сеять, пахать, садить и в целом что-либо делать на земле. Считалось, что, если это условие нарушить, год выдастся неурожайный. А посаженные растения побьёт градом.

Также запрещается в 6-й лунный день купаться в открытых водоёмах. Русалки и водные духи начинают вести себя особенно агрессивно и даже могут утопить. Нельзя также вести себя громко рядом с открытыми водоёмами, ругаться, сквернословить, ссориться, вспоминать чёрта. Бросать что-нибудь в воду. Таким поведением их тоже можно разозлить и навлечь на себя их гнев.

В День Мокия Мокрого не стоит надевать чёрную одежду на важное событие. Это принесёт неудачу и горе.

Ещё народ считал, что, если незамужняя девушка сделает в этот день какую-то покупку, это приведёт к большим финансовым потерям.

Нельзя было 24 мая покупать что-то крупное — считалось, что вскоре вещь сломается, станет негодной.

Покупать новую обувь в шестой лунный день не стоит. Она быстро порвётся, а деньги пропадут зря.

Запрещено признаваться в любви, так как отношения долго не продержатся или любовь окажется безответной.

Хотя в целом заниматься уборкой можно, незамужним девушкам 24 мая запрещалось подметать пол и пылесосить. Это, по приметам, прогоняло от дома женихов.

Браться за новый проект не стоит. Его ждут неудача и провал. Если при этом вы ещё и не закончили старое, то прогорят оба.

В шестой лунный день строго запрещается гадать.