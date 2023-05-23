7 модных вещей из прошлого, про которые сегодня даже вспоминать стыдно, не то что носить

Когда мы смотрим на фотографии наших родственников и друзей 20-летней давности, то наверняка замечаем, что они одевались совсем иначе, чем мы сейчас. Одни вещи выглядят забавно и навевают приятные воспоминания о моде тех лет, а другие заставляют смущаться и отводить взгляд. В этой статье мы рассмотрим семь предметов одежды, которые когда-то носили все. Вот только мода на них ушла, надеть такое сегодня никто уже не захочет.

1. Тренд прошлых лет — угги

Какие предметы одежды ушли в прошлое: семь вещей, которые сегодня считаются неактуальными. Фото © Shutterstock

Несмотря на то что угги были очень популярны в 2000-х годах, сегодня они смотрятся слишком нелепо. Хотя и в 2023-м их не только до сих пор производят и, о ужас, кто-то даже носит. Наверное, из-за ностальгии — другой причины найти мы не можем. Плюс многие считают угги неудобными и непрактичными. Такая обувь мгновенно промокает в дождливую погоду или в мокрый снег.

2. Вязаные шапки

Популярные вещи 90-х и 2000-х годов, которые больше не в моде. Фото © Shutterstock

Вязаные шапки также были очень популярны в нулевые, но сегодня их не носят даже дети. Причём 20 лет назад эти головные уборы носили не только зимой, а даже летом. И в помещении. Вот уж правда хорошо, что гламурные нулевые прошли.

3. Антитренд десятилетия — бархатная одежда

Мода в прошлом и сегодня: семь предметов одежды, которые вышли из моды. Фото © Freepik / senivpetro

Ещё один маркер нулевых. Когда-то в "Джуси кутюр" щеголяли все наши любимые мировые звёзды, а сейчас эти спортивные костюмчики выглядят крайне странно. Впрочем, нужно отметить, что достойного применения бархата в одежде тоже много. Но в 2000-х об этом подзабыли…

4. Накладные перья для волос больше не в моде

Какие предметы одежды ушли в прошлое: семь вещей, которые сегодня считаются неактуальными. Фото © Shutterstock

Что это вообще было? Заимствования из культуры индейцев — интересный способ вдохновения, но, когда в нулевых девушки начали выходить на улицы с такими украшениями, было очень много вопросов. Особенно к определённым звёздам, которые это дело популяризировали.

5. Сетчатая одежда — антитренд 2023 года

Как менялась мода на протяжении последних 20 лет: семь предметов одежды, о которых уже стыдно вспоминать. Фото © Freepik / yanalya

Сетчатая одежда была очень популярна и в 1990-х, и в 2000-х годах, но сегодня её носят только на вечеринках и в клубах. В повседневной жизни она считается слишком откровенной и вызывающей. Тем не менее сетчатая одежда может выглядеть очень стильно, если надеть ее правильно. Например, такую майку можно использовать в многослойном образе как декоративный элемент, дополняющий общий вид.

6. Платья с потрёпанными подолами

Как мода влияет на восприятие одежды: семь популярных вещей, которые стали неактуальными. Фото © Getty Images

Платья с потрёпанными подолами, словно их на скорую руку обрезали ножницами, — это был писк моды в нулевых. Такие пиратские юбки носили и на улице, и на красных дорожках. В один момент эта одежда просто вышла из моды, ведь все поняли, как неряшливо и небрежно она выглядит.

7. Носить много браслетов уже не модно

Семь предметов одежды, которые были популярны ранее, но сейчас их уже никто не носит. Фото © Freepik / racool-studio

Если сейчас можно надеть один стильный браслет и успокоиться, в нулевых модницы считали иначе. Разные вариации украшений они носили сразу по несколько штук на одной руке, а то иногда сразу на двух. Выглядят они как элемент одежды какого-нибудь шамана из Африки. Поэтому лучше ему их и оставить.