Фестиваль в Каннах превратился в парад эскортниц: Джулия Фокс и Ирина Шейх заявились на вечеринку без одежды

76-й Каннский фестиваль не перестаёт удивлять. Пока одни знаменитости выходят на красную ковровую дорожку в отвратительных нарядах, от взгляда на которых хочется покрутить виском у пальца, другие перевоплощаются в настоящих сказочных принцесс и завораживают своей красотой и роскошью. Однако оказалось, что есть и третий тип гостей Канн — "ой, я забыла, что надо одеться".

И мы не шутим. Недавно на вечеринке после очередного дня фестиваля, насмотревшись, видимо, артхаусного кино, американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс пришла на афтепати обнажённой. Ну, практически. Единственное, что было на звезде, — прозрачный топ очень странной формы, напоминающий не то сопли, не то слизь. И юбка-простыня, которой словно наспех обмотали ноги Фокс, чтобы та не светила такими же прозрачными трусами. Глядя на такой "образ" модели, как-то разочаровываешься в высокой моде.

Полуголая Джулия Фокс на вечеринке Каннского фестиваля – 2023. Фото © Getty Images / Jane Owen PR / Victor Boyko

Поднять температуру в помещении своим нарядом, а точнее его отсутствием, захотела и российская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Ирина Шейк. Настолько горда была наша звезда результатами диет и тренировок, что посчитала платье на этот вечер своим врагом. Надо же похвастаться красивым телом. Этот образ Иры можно назвать по-разному: "забыла надеть платье", "главное, бриллианты и красивые трусы", "без штанов, но в шляпе", "ничего лишнего" и ещё много-много вариантов.

Топ-модель Ирина Шейх в Каннах в прозрачном платье от Gucci. Фото © Getty Images / GC Images / Arnold Jerocki