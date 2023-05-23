Фестиваль в Каннах превратился в парад эскортниц: Джулия Фокс и Ирина Шейх заявились на вечеринку без одежды
Одна бесстыдно пришла с обнажённой грудью, но в каком-то жалком подобии юбки, а вторая — забыла надеть платье. Что происходит и почему по ковровым дорожкам теперь ходят голыми?
76-й Каннский фестиваль не перестаёт удивлять. Пока одни знаменитости выходят на красную ковровую дорожку в отвратительных нарядах, от взгляда на которых хочется покрутить виском у пальца, другие перевоплощаются в настоящих сказочных принцесс и завораживают своей красотой и роскошью. Однако оказалось, что есть и третий тип гостей Канн — "ой, я забыла, что надо одеться".
И мы не шутим. Недавно на вечеринке после очередного дня фестиваля, насмотревшись, видимо, артхаусного кино, американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс пришла на афтепати обнажённой. Ну, практически. Единственное, что было на звезде, — прозрачный топ очень странной формы, напоминающий не то сопли, не то слизь. И юбка-простыня, которой словно наспех обмотали ноги Фокс, чтобы та не светила такими же прозрачными трусами. Глядя на такой "образ" модели, как-то разочаровываешься в высокой моде.
Полуголая Джулия Фокс на вечеринке Каннского фестиваля – 2023. Фото © Getty Images / Jane Owen PR / Victor Boyko
Поднять температуру в помещении своим нарядом, а точнее его отсутствием, захотела и российская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Ирина Шейк. Настолько горда была наша звезда результатами диет и тренировок, что посчитала платье на этот вечер своим врагом. Надо же похвастаться красивым телом. Этот образ Иры можно назвать по-разному: "забыла надеть платье", "главное, бриллианты и красивые трусы", "без штанов, но в шляпе", "ничего лишнего" и ещё много-много вариантов.
Топ-модель Ирина Шейх в Каннах в прозрачном платье от Gucci. Фото © Getty Images / GC Images / Arnold Jerocki
Мы понимаем, что Джулии и Ирине хочется презентовать себя во всей красе, но как же поговорка, что в каждой женщине должна быть какая-то загадка? К тому же, Каннский кинофестиваль – 2023 — мероприятие всё же светское. Не подобает на нём ходить голыми и сверкать сосками. Неужели девчонки задали новый тренд и под закрытие на красной ковровой дорожке все будут в одних трусах? Или это последствия отсутствия секса в жизни, как у Бузовой, которая в этом недавно призналась? Она тоже любит показаться на камеру в чём мать родила.
Джулия Фокс и Ирина Шейх / Getty Images / Jane Owen PR / Victor Boyko, © Getty Images / GC Images / Arnold Jerocki