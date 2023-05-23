Уехавший из России Валерий Меладзе даст юбилейный концерт в Ташкенте
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Уехавший из России Валерий Меладзе даст юбилейный концерт в Ташкенте, следует из данных сервиса по продаже билетов iticket.uz.
Выступление певца пройдёт 26 мая на сцене Дворца дружбы народов.
Напомним, в январе Валерий Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов. После этого в России предложили лишить певца гражданства и наград, однако 24 марта стало известно, что в скандальных кадрах не нашли состава преступления. На этом его приключения не закончились: артисту пришлось убегать от украинских журналистов, которые потребовали от него осудить спецоперацию на Украине.