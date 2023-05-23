Регион

Уведомления отключены

23 мая, 09:26

Уехавший из России Валерий Меладзе даст юбилейный концерт в Ташкенте

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Уехавший из России Валерий Меладзе даст юбилейный концерт в Ташкенте, следует из данных сервиса по продаже билетов iticket.uz.

Выступление певца пройдёт 26 мая на сцене Дворца дружбы народов.

Газманов признался, что ему больно и обидно из-за слов Меладзе

Газманов признался, что ему больно и обидно из-за слов Меладзе

Напомним, в январе Валерий Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов. После этого в России предложили лишить певца гражданства и наград, однако 24 марта стало известно, что в скандальных кадрах не нашли состава преступления. На этом его приключения не закончились: артисту пришлось убегать от украинских журналистов, которые потребовали от него осудить спецоперацию на Украине.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Валерий Меладзе
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров