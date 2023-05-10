Газманов признался, что ему больно и обидно из-за слов Меладзе
Олег Газманов высказался о гражданской позиции осудившего СВО Валерия Меладзе
Народный артист РФ Олег Газманов заявил, что ему больно и обидно из-за высказываний певца Валерия Меладзе, поддержавшего Киев и со сцены произнёсшего лозунг украинских националистов. Газманов подчеркнул, что с такими людьми ему не по пути.
"Очень сложно говорить об этом. Слышно же, что Валера говорит. Это то же самое, как поприветствовать нацистов, когда они напали. Это в той же парадигме. Мне не по пути. Обидно и больно: люди, с которыми я давно знаком, так себя ведут", — заявил Газманов в эфире шоу "Эмпатия Манучи".
Артист также обратился к "коллегам", поддержавшим украинскую сторону.
"Если вы против наших ребят, вы думаете, что они (представители украинской стороны. — Прим. Лайфа) будут нас щадить? Они хотят завладеть нашими ресурсами, зачистить территорию. Нам с этими артистами не по пути. О чём мне с ними говорить? Если ты враг моей страны, ты мой враг", — отметил Газманов.
Как ранее рассказывал Лайф, в январе Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов, видео быстро разлетелось по Сети. После этого в России предложили лишить музыканта гражданства, наград и званий. Но 24 марта стало известно об "амнистии" артиста — в скандальном видео с Меладзе не нашли состава преступления. Позже певец попал в другую неловкую ситуацию: Меладзе пришлось убегать от настырных украинских журналистов, которые атаковали его в Куршевеле и требовали на камеру осудить российскую спецоперацию.
ТАСС / Михаил Терещенко, © ТАСС / Вадим Тараканов