Газманов признался, что ему больно и обидно из-за слов Меладзе

Народный артист РФ Олег Газманов заявил, что ему больно и обидно из-за высказываний певца Валерия Меладзе, поддержавшего Киев и со сцены произнёсшего лозунг украинских националистов. Газманов подчеркнул, что с такими людьми ему не по пути.

"Очень сложно говорить об этом. Слышно же, что Валера говорит. Это то же самое, как поприветствовать нацистов, когда они напали. Это в той же парадигме. Мне не по пути. Обидно и больно: люди, с которыми я давно знаком, так себя ведут", — заявил Газманов в эфире шоу "Эмпатия Манучи".

Артист также обратился к "коллегам", поддержавшим украинскую сторону.