Топ-8 сказочных нарядов Каннского фестиваля, завораживающих своей роскошью

Каннский фестиваль – 2023 продолжается, а знаменитости всё больше и больше шокируют своими выходами на красную дорожку. На этот раз некоторые из них постарались особенно, став похожими на персонажей сказок или настоящих принцесс. И удивили своими смелыми, романтичными и сексуальными образами. Смотрим!

1. Дженнифер Лоуренс на красной дорожке в Каннах

Дженнифер Лоуренс в Каннах-2023. Фото © Getty Images / Pascal Le Segretain

На шестой день Каннского фестиваля на красную дорожку вышла несравненная Дженнифер. Чтобы посетить премьеру фильма Жюстин Трие "Траектория падения", она выбрала платье от Dior алого цвета с длинных шлейфом. Накидка и весьма удачное декольте подчеркнули красоту актрисы и приковали к ней взгляды окружающих. Образ актриса Дженнифер Лоуренс дополнила нюдовым макияжем, подчёркивающим естественную красоту, и неброским колье. Ничего лишнего, утончённо и романтично.

2. Натали Портман на Каннском фестивале

Натали Портман на красной дорожке в Каннах. Фото © Getty Images / Samir Hussein / WireImage

Образ актрисы Натали Портман на Каннском фестивале заслуживает отдельного внимания. Для выхода на красную дорожку Каннского фестиваля знаменитость обратилась за помощью к Dior — специально для неё воссоздали копию кутюрного платья Junon из коллекции 1949 года. В данный момент оригинал находится в Метрополитен-музее. В таком виде актриса Натали Портман посетила премьеру фильма "Май, декабрь" режиссёра Тодда Хейнса. Открытые плечи не обременены украшениями, их минимум — лишь пара серёжек в ушах и колечко, поблёскивающее на пальце. Идеально.

3. Американская актриса Эль Фэннинг в Каннах

Эль Фэннинг на Каннском фестивале – 2023. Фото © Getty Images / Marc Piasecki / FilmMagic

Платье Эль Фэннинг поистине необычайно и завораживающе. Жёсткий корсет в форме раскрывшегося цветка, плавно переходящий в нежно-розовую пышную юбку со шлейфом. Открытое декольте, а на шее — многоярусное ожерелье от Cartier, пучок на голове. Ну кто не хотел в жизни стать принцессой? Думается, что у Эль это получилось.

4. Грейс Элизабет на красной дорожке

Топ-модель Грейс Элизабет в Каннах-2023. Фото © Getty Images / Vittorio Zunino Celotto

Действительно воздушный наряд выбрала для себя топ-модель Грейс Элизабет, "ангел" Victoria's Secret. Платье Rasario с драпировкой и глубоким разрезом спереди прекрасного белого цвета смотрится на ней просто великолепно. На украшения она особо не скупилась: колье, серьга, кафф и кольца от ювелирного бренда Messika. Позади белоснежная накидка, украшенная перьями. Смотрится всё гармонично и изысканно.

5. Дуа Липа на фестивале в Каннах

Дуа Липа на Каннском фестивале – 2023. Фото © Getty Images / Mike Coppola

Певица Дуа Липа появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в весьма смелом платье от Celine с интересными и откровенными вырезами на животе и груди, а также умопомрачительным разрезом до бедра. Что не могло остаться незамеченным поклонниками: её тут же начали восхвалять в социальных сетях. Автором же этого творения является сам Эди Слиман, он постарался на славу. Наряд идеально подчёркивает прелести певицы. Макияж, украшения и причёска Липы тоже отлично сочетаются между собой и дополняют образ.

6. Эстер Экспосито в Каннах

Эстер Экспосито на Каннском фестивале. Фото © Getty Images / Mike Coppola

Испанская актриса Эстер Экспосито появилась на красной дорожке Каннского фестиваля – 2023 в умопомрачительном наряде, чем вызвала настоящий экстаз у всех, включая и модных экспертов. На ней было длинное платье с золотыми вставками и шнуровкой на спине и не только. Образ знаменитость дополнила украшениями: колье, серьгами и кольцом из одного комплекта. Красивый макияж, подчёркивающий глаза, светло-розовая помада, а на голове скульптурный пучок. Образ актрисы Экспосито получился сексуальным и притягательным.

7. Образ Ханде Эрчел для Каннского фестиваля

Ханде Эрчел готовится к выходу на красную дорожку Каннского фестиваля. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Hande Ercel

Актриса Ханде Эрчел тоже обещает прийти на красную дорожку. На этот раз она выбрала синее короткое платье с пышными не то рукавами, не то накидкой интересного фасона. Турчанка уже давно завораживает всех своей красотой. Кстати, это не первый образ Эрчел в Каннах. Надеемся, своим появлением на красной дорожке от красоты у всех на миг затаится дыхание.

8. Мерьем Узерли на красной дорожке в Каннах

Мерьем Узерли, знаменитая по роли Хюррем, на Каннском фестивале. Фото © Getty Images / Mustafa Yalcin / Anadolu Agency

Поражает своей красотой и другая турецкая актриса — Мерьем Узерли. Звезда "Великолепного века" выбрала для красной дорожки наряд российского модного дома Yanina Couture. Это бежевое платье с необычными чёрными узорами в виде листвы. Плечи открыты, а рукава напоминают букет из осенних листьев, низ платья украшен вышивкой из перьев. Прекрасные длинные рыжие волосы Хюррем покрывает чёрная полупрозрачная фата. Также Мерьем надела бриллиантовые украшения, которые идеально вписываются в образ.