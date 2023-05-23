Регион

Уведомления отключены

23 мая, 11:06

Моргенштерну грозит штраф за отсутствие маркировки иноагента

Рэперу-иноагенту Алишеру Моргенштерну* грозит штраф до 50 тысяч рублей за то, что он "забыл" об "иноагентской" маркировке в Сети. Об этом сообщили в Савёловском суде Москвы.

"Административный протокол зарегистрирован судом 23 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", цитирует РИА "Новости" представителя суда.

Лайф публикует "интимный" райдер Моргенштерна, поднявшего ценник за выступление вдвое

Лайф публикует "интимный" райдер Моргенштерна, поднявшего ценник за выступление вдвое

Напомним, после начала спецоперации Моргенштерн покинул Россию и теперь живёт за границей, последние его снимки были из Дубая (ОАЭ). Весной 2022 года его включили в список иноагентов.

А ранее Роскомнадзор составил протокол в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* из-за того же нарушения — отсутствия маркировки иноагента в соцсетях.

Пустой карман: Почему звёзды-иноагенты торопятся оспорить свой статус в суде

Пустой карман: Почему звёзды-иноагенты торопятся оспорить свой статус в суде

* Включены в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Моргенштерн
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров