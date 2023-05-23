Моргенштерну грозит штраф за отсутствие маркировки иноагента
Рэперу-иноагенту Алишеру Моргенштерну* грозит штраф до 50 тысяч рублей за то, что он "забыл" об "иноагентской" маркировке в Сети. Об этом сообщили в Савёловском суде Москвы.
"Административный протокол зарегистрирован судом 23 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", — цитирует РИА "Новости" представителя суда.
Напомним, после начала спецоперации Моргенштерн покинул Россию и теперь живёт за границей, последние его снимки были из Дубая (ОАЭ). Весной 2022 года его включили в список иноагентов.
А ранее Роскомнадзор составил протокол в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* из-за того же нарушения — отсутствия маркировки иноагента в соцсетях.
* Включены в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / Артём Геодакян