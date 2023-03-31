Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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31 марта, 13:53

Лайф публикует "интимный" райдер Моргенштерна, поднявшего ценник за выступление вдвое

Стоимость выступления Моргенштерна поднялась до восьми миллионов рублей

Рэпер Моргенштерн* поднял цены на выступление в два раза. А в его райдере можно увидеть весьма своеобразные вещи. Например, смазку для анального секса, пишет телеграм-канал SHOT.

Желающим пригласить музыканта выступить придётся раскошелиться как минимум на восемь миллионов рублей. При этом раньше Моргенштерн просил четыре миллиона за концерт. Всему виной получение статуса иноагента: исполнитель остался без дополнительного заработка и совсем не интересует рекламодателей. Ехать в Россию рэпер отказывается, поэтому заказчику придётся лететь в Дубай или другую точку мира.

  • Райдер Моргенштерна. Фото © SHOT
    Райдер Моргенштерна. Фото © SHOT
  • Райдер Моргенштерна. Фото © SHOT
    Райдер Моргенштерна. Фото © SHOT

Райдер Моргенштерна. Фото © SHOT

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Отдельного внимания достоин райдер Моргенштерна и его команды. В нём, в частности, значатся презервативы, смазка для анального секса, шесть пар носков и боксеры (трусы), две бутылки 12-летнего виски, дорогие водка и коньяк, более 30 бутылок пива. Как указывают представители артиста, "райдер не несёт в себе невыполнимых задач". Кроме того, к Моргенштерну и его команде нельзя подходить, даже если вы лучший друг или член семьи организатора. А иначе за нарушение "неприкосновенности" придётся заплатить штраф.

Ранее сообщалось, что, пока концерты Валерия Меладзе отменяются в России, его жена Альбина Джанабаева пытается заработать и ищет заказы на корпоративы. Она готова петь за весьма скромные по звёздным меркам деньги — 850 тысяч. У экс-участницы "ВИА Гры" очень неприхотливый райдер: немного закусок и туалет в гримёрке.

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* Внесён в реестр иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Иван Косицын
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