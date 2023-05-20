Пустой карман: Почему звёзды-иноагенты торопятся оспорить свой статус в суде Почему Земфира, Галкин, Слепаков хотят вновь зарабатывать на российской аудитории, но у них это не получится. Какое новое наказание придумала Госдума? 19 мая, 23:40 Земфира, Максим Галкин, Семён Слепаков. Обложка © ТАСС / Сергей Шахиджанян, Вадим Тараканов, Николай Галкин

Что требуют от Минюста Галкин, Земфира и Слепаков

Земфира Рамазанова*, Максим Галкин*, Семён Слепаков*, Илья Варламов*, Анна Монгайт и ряд других подобных персонажей синхронно подали иски к Министерству юстиции РФ с требованием снять с них статус иноагента. Эксперты не исключают, что беглые артисты занервничали после того, как глава Минюста предложил лишить иноагентов любой возможности зарабатывать в России. Напомним, статусы юмористы, певица и блогеры получили за "осуществление политической деятельности", в ходе которой поддерживали киевских нацистов. Более того, Минюст заинтересован в ужесточении законодательства.

— Что значит иностранный агент? <...> Это всего лишь наделение статусом, который предполагает необходимость соблюдения этим человеком или лицом определённых поведенческих условий. И этот статус он сейчас должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей, — сказал глава ведомства Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме.

В Сети удивляются сюрреализму — все эти журналисты и артисты получили гражданство других государств или имели его до этого, но требуют от Минюста России перестать считать их иностранными агентами. Они не учли, что Западу их творчество неинтересно, а ресурс русскоязычной публики не так высок, никто не станет ходить по кругу на одни и те же концерты и слушать одну и ту же русофобскую программку, припудренную ностальгией по былым успехам звезд. Ведь главное своё отличие — принадлежность к России — они теперь утратили. А на Западе полно своих икон стиля, юмора и музыки, которые на уровни выше, чем бежавшие от СВО.

"Видимо, совсем всё плохо с финансами. Деньги имеют свойство заканчиваться, а что у Галкина*, что у Земфиры* собирать в европейских городах залы не получается от слова "совсем" — их "творчество" там не востребовано. Вот и рвутся обратно, чтобы вновь колесить по городам и весям столь ненавистной им России и срубать бабло с наших людей", — пишут в пабликах.

Певица Земфира*. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Для чего беглецам решение российского суда

Каста уехавших после отказа в снятии статуса иноагента намерена развернуть очередную пропагандистскую волну, так как о них начинают забывать не только в России, но и на Западе. Эксперты рассказали Лайфу, как сбежавшие от СВО хотят монетизировать свои иски.

— Для того, чтобы получить хоть какой-то результат от судебного процесса, придётся пройти первую, вторую и третью инстанции. Имея на руках отказные решения, можно подать в европейский ЕСПЧ, где возможно получить рекомендацию в примерно такой формулировке: "Россия обязана снять статус иноагента или возместить убытки, которые они понесли". Но цель не в возмещении этих маленьких денег, а в получении на руки исполнительного листа, который можно предъявлять в любой стране ЕС для ареста российской собственности, — считает юрист в области Международного уголовного права Максим Гречко. — В том числе некоторых видов дипломатической недвижимости.

Подобная схема может стать вариантом политического шантажа, уверен эксперт. В случае, если российский суд попадётся на эту удочку. Но это вряд ли получится, потому что судебный процесс — вещь небыстрая. При перспективе затягивания процесса на год-два никто не знает, что будет через два года. Не ясно, как к этому времени отнесутся к решениям европейские инстанции, будут ли они придерживаться теперешних взглядов или что-то изменится. Даже если будет подан иск в европейские суды, не факт, что какую-то собственность можно будет просто арестовать. Ведь это опять нужно идти уже в европейский суд и что-то доказывать, даже при наличии спонсоров — это существенные затраты.

— Больше это похоже на пиар-акцию, для того чтобы напомнить о себе. Российская инфоповестка для них равна нолю, а западная — для них недосягаема, их "талант" там совершенно не востребован, — говорит Гречко.

Кто может координировать действия иноагентов

Эксперты считают, что действия иноагентов координируются из одного центра. Подмечено, что артисты и аффилированные с ними юристы ищут слабые места в принятых решениях. По их мнению, в суде придётся поставить под сомнение достоверность имеющихся фактов, а это не так просто. Попытка одновременно и быстро начать этот процесс и получить первые результаты, скорее всего, связана с грядущим ужесточением законодательства России.

В Госдуме обсуждают законодательное ноу-хау, которое позволит Минюсту расширить свои возможности, и ведомство получит право предупреждать и штрафовать тех, кто помогает лицам под иностранным влиянием обходить ограничения. Сейчас идёт подготовка документа к первому чтению в июне. Председатель комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв полагает, что инициатива позволит выявлять и вводить санкции против тех, кто намеренно или по легкомыслию помогает иноагентам избежать установленных в отношении их ограничений.

Здание Министерства юстиции Российской Федерации. Фото © ТАСС / РБК / Екатерина Кузьмина

И на десерт — тех, кто не удовлетворит претензии ведомства, будет ждать штраф в 50 000 рублей. Если нарушением будет заниматься не физлицо, а чиновник — до 100 000 рублей, юрлиц придётся наказывать на суммы до 300 000 рублей.

* Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов. ** Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Мари Медведева