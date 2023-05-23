Галкин назвал ложью слова Васильевой о запланированном побеге в Израиль

Юморист Максим Галкин* назвал ложью слова актрисы Татьяны Васильевой о запланированном побеге в Израиль. Вспоминая последний эфир шоумена в России, артистка отметила, что он был каким-то дёрганым, постоянно куда-то отлучался и даже предлагал ей выпить, видимо, чтобы справиться со стрессом. Также она утверждает, что Галкин покинул РФ на следующее утро.

"Васильева говорит, что всю программу, посвящённую ей, я бегал туда-сюда, чтобы выпить. Спасибо, хоть и ей предлагал. Артистка утверждает, что я уехал из страны на следующее утро после съёмок. Это также ложь. Программа с Васильевой снималась 21 февраля 2022 года. После этого 23, 24 и 25 февраля я снял ещё целый пул программ", — написал Галкин на своей странице в Instagram.**

Комик добавил, что не планировал уезжать из России до начала СВО.

Ранее Лайф писал о том, что пустующий дом семьи певицы Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина в деревне Грязь был выставлен на продажу после начала СВО, его цена превышает миллиард рублей. Покупатель ещё не нашёлся, хотя периодически появляются слухи о продаже поместья.