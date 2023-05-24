Воссоединение группы "Чай вдвоём", нелепые наряды и дань памяти модельерам — как прошла премия RU.TV 2023

Чем же порадовала зрителей музыкальная премия RU.TV? Для начала на ней было представлено 33 номинации. Звёзды вышли на красную дорожку в умопомрачительных нарядах. От некоторых невозможно было отвести взгляда. А вот от костюмов других хотелось вырвать себе глаза. Не обошлось и без скандала, громких заявлений и обещаний. Рассказываем в подробностях.

Кто победил в номинациях премии RU.TV?

Александр Рогов — автор главной идеи образов премии RU.TV. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ru_tv

Список лауреатов музыкальной премии многих не оставил равнодушными. Иногда потому, что победу одерживал желанный популярный музыкант. А иногда потому, что весь зал молча задавался вопросом, это вообще кто? Серьёзно, лучшими в некоторых из номинаций становились люди, чьи имена мы услышали впервые. И тут стоит поблагодарить организаторов: спасибо, что открываете дорогу молодым и талантливым артистам.

Самым, пожалуй, малоизвестным участником премии стала Евгения Елескина. Всё потому, что девушка не певица, а бизнесвумен, победительница первого женского бизнес-реалити "Сверхновая". Она придумала и решила сделать проект онлайн-обучения для детей, чтобы помочь тысячам малышей. На реализацию замысла она выиграла пять миллионов рублей от компании МТС и медийную поддержку от RU.TV.

Певец Дима Билан получил награду "Артист года". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ru_tv

В номинации "За стойкость и волю" победил заслуженный артист Луганской Народной Республики Сергей Чуйков. А "Лучшим стартом RU.TV" была признана молодая певица Нина Фокина, которую многие тоже узнали только благодаря премии. Но звучали и более известные имена: за саундтрек "Бабочки" награду получила Полина Гагарина ;

; артистом года был выбран Дима Билан ;

; а Сергей Лазарев получил две награды: "Лучшее сольное концертное шоу" и "Выбор VOICE".

Но больше всех наград, как цветов на поляне, собрала Anna Asti, целых четыре: и "Прорыв года", и "Лучшая песня", и "Лучший концертный тур", и "Лучшая певица". Поздравляем. Было там немало и других артистов, хотя многих, кого ожидалось увидеть, там не оказалось. Например, премию обошёл стороной король российской эстрады Филипп Киркоров.

В каких самых диких нарядах пришли звёзды на премию RU.TV 23 мая

Ольга Серябкина в костюме от Валентина Юдашкина в память о нём. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ru_tv

Запомнилась премия не только своими номинациями, но и яркими образами, которые представили знаменитости на красной дорожке. К слову сказать, главную тему мероприятия выбирал российский стилист Александр Рогов. По задумке, селебрити обязаны были одеться в стиле "Русский арт", а авторами нарядов — стать молодые российские дизайнеры. Был и другой вариант: некоторые предпочли почтить память недавно ушедших из жизни модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Такой путь избрали Ольга Серябкина, Клава Кока и Ида Галич, облачившись в утончённые наряды руки великого мастера Валентина Абрамовича.

Мария Погребняк на музыкальной премии RU.TV 2023. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ru_tv

Среди других тоже было немало тех, кто оделся весьма эффектно и со вкусом. Но, как всегда, не обошлось и без явно переборщивших в попытке дольше запомниться публике. Особенно хочется отметить Марию Погребняк. Она выбрала чёрное кожаное платье, туфли на огромной платформе, а на голову надела… кружевную балаклаву, из-под которой до самых колен виднелась накладная коса. Впечатляет? Да. Но вот насколько странный головной убор уместен — большой вопрос. Каждый сам решает. Может, кому-то и нравится.

Актриса Настасья Самбурская и образ для музыкальной премии RU.TV 2023. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ru_tv

Поразила своим внешним видом и актриса Настасья Самбурская. Молодая красавица, судя по всему, придерживается мнения, что с её внешностью ей пойдёт абсолютно любая одежда. Однако позвольте с этим не согласиться. Для праздника звезда выбрала откровенный наряд: чёрное платье с бархатным корсетом и прозрачной гипюровой юбкой. Образ она дополнила чокером с цветком, гипюровыми перчатками и ярким макияжем. Всё бы ничего, но из-за облегающей юбки корсет выглядит громоздко и даже смешно, а по форме издалека напоминает купальник какой-то странной формы.

Валя Карнавал и образ для премии RU.TV 2023. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ru_tv

Интересный образ выбрала и Валя Карнавал. Блогерша отказалась от платьев и надела комбинезон. Да не простой, а с максимумом разрезов. Фигура ей носить подобное, конечно, позволяет. Но вот смотрится это, мягко говоря, совсем не празднично и довольно безвкусно.

Певец Амирчик удивил публику своим образом на музыкальной премии RU.TV 2023. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ru_tv

Отличился и певец Амирчик. Он зачем-то покрасил всё тело и лицо в цвет собственного костюма. То ли пытался неудачно выделиться на фоне других, нормальных, то ли играл с камуфляжем и забыл переодеться. Непонятно.

Стоит отметить и Оксану Самойлову. Блогерша настолько обрадовалась воссоединению с супругом, что почувствовала себя воздушной зефиркой. Да в таком наряде и пришла на мероприятие, захватив с собой старших дочерей. Она надела кроп-топ с мини-юбкой, а сверху накрылась объёмной накидкой, которую сама же сравнила с зефиром.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ru_tv

Не самый удачный образ был и у Кети Топурии. Певица надела пышную белую юбку весьма необычного фасона и бежевый топ с огромным чёрным пятном на груди. Если не приглядываться, то выглядит так, словно это пятно — единственное, что на ней надето. Смотрится неоднозначно. Скажем так, на любителя.

Скандалы и громкие заявления на премии RU.TV 23 мая 2023 года

Митя Фомин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ru_tv

В этой категории отличился Митя Фомин. Услышав, как объявляют награду "За лучший старт" некоей Нине Фокиной, певец по ошибке решил, что зовут его. Он выскочил на сцену, начал громко петь и радоваться. Ведущим не сразу удалось объяснить знаменитости, что на этом празднике жизни сейчас чествуют не его. Ведущему Валдису Пельшу пришлось даже сделать весьма жёсткий комментарий: "Вот что делает с человеком отсутствие эфиров!" Однако свою награду бывший фронтмен группы Hi-Fi всё же получил в номинации "Позитив по жизни". Вещь полезная. Произвёл впечатление певец и своим нарядом, одевшись в серебристый украшенный халат до пола, по мнению зрителей, напоминающий рясу папы римского. Ну зато теперь его запомнят надолго.

Клявер и Костюшкин заявили о воссоединении группы "Чай Вдвоём". Фото © VK / chaivdvoem

И напоследок сногсшибательное заявление сделали Денис Клявер и Стас Костюшкин. Получив награду в номинации "Воссоединение года", они спели свою легендарную песню "День рождения". После чего заявили, что возвращаются надолго. И это спустя целых десять лет! По словам музыкантов, теперь мы получили одновременно и двух сольных певцов, и группу "Чай вдвоём" в подарок. Что ж, посмотрим, не обманули ли парни.