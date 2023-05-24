"Как в первый раз": В парке Екатеринбурга появился необычный знак

В Екатеринбурге появился знак для первого поцелуя. Необычный объект в уральской столице — новая работа уличных художников, которые объединились под названием ПСЛЧ, уточняет ЕАН. Знак с надписью "Как в первый раз" расположился около лавочки в Харитоновском парке города.

В парке Екатеринбурга появился знак для первого поцелуя. Фото © Telegram / ПСЛЧ

"Этот текст переписывался пять или шесть раз, и в каждом случае конечной мыслью становилось то, что это одна из немногих работ, не требующих описания. Как распорядиться этим знаком, решайте сами. Приведите туда своего любимого человека — не важно, познакомились ли вы только что или знаете и любите друг друга уже на протяжении многих лет. Важно то, что вы вспомните и почувствуете в этот момент", — отмечают создатели.

Авторы подчеркнули, что первый поцелуй — настолько интимная и неповторимая вещь, что даже внутри команды им было сложно найти единый образ. Если нет пары, то художники советуют поцеловать в щёку друга или питомца.