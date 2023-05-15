Сексолог раскрыла, сколько секунд должен длиться поцелуй в счастливой паре

Британский сексолог Трэйси Кокс перечислила тревожные звоночки, которые говорят о серьёзных проблемах в браке. В первую очередь это нежелание целовать своего партнёра в губы, а также отсутствие секса. Однако есть и другие, менее очевидные признаки.

По словам эксперта, отношения без секса — это дружба. В колонке для издания Daily Mail Кокс пишет, что влюблённые не могут обходиться без тактильного контакта. Она уточняет, что в счастливой паре поцелуи должны длиться не менее шести секунд, а половые контакты — быть регулярными.

Сексолог при этом уточнила, что есть люди, которые действительно прекрасно обходятся без интимной близости в отношениях, но для полной гармонии такое положение вещей должно устраивать обоих партнёров. Если же один из супругов не хочет заниматься сексом с партнёром или даже прикасаться к нему — это уже проблема.

Ещё один тревожный звонок — это несогласие в вопросах воспитания детей и распределении обязанностей по дому. В целом Кокс называет серьёзной проблемой неумение слышать друг друга и договариваться в конфликтных ситуациях.