Регион

Уведомления отключены

15 мая, 09:02

Сексолог раскрыла, сколько секунд должен длиться поцелуй в счастливой паре

Сексолог Кокс: Нежелание целовать супруга в губы говорит о проблемах в браке

Британский сексолог Трэйси Кокс перечислила тревожные звоночки, которые говорят о серьёзных проблемах в браке. В первую очередь это нежелание целовать своего партнёра в губы, а также отсутствие секса. Однако есть и другие, менее очевидные признаки.

По словам эксперта, отношения без секса — это дружба. В колонке для издания Daily Mail Кокс пишет, что влюблённые не могут обходиться без тактильного контакта. Она уточняет, что в счастливой паре поцелуи должны длиться не менее шести секунд, а половые контакты — быть регулярными.

Сексолог при этом уточнила, что есть люди, которые действительно прекрасно обходятся без интимной близости в отношениях, но для полной гармонии такое положение вещей должно устраивать обоих партнёров. Если же один из супругов не хочет заниматься сексом с партнёром или даже прикасаться к нему — это уже проблема.

Ещё один тревожный звонок — это несогласие в вопросах воспитания детей и распределении обязанностей по дому. В целом Кокс называет серьёзной проблемой неумение слышать друг друга и договариваться в конфликтных ситуациях.

Сексолог советует супругам насторожиться, если они проводят всё свободное время порознь, перестали веселиться вместе и делиться друг с другом эмоциями.

"Уже не соглашаюсь на плохой секс": Люди обсудили разницу в сексе, когда тебе 20 и 30 лет, и это грустно, и смешно одновременно

"Уже не соглашаюсь на плохой секс": Люди обсудили разницу в сексе, когда тебе 20 и 30 лет, и это грустно, и смешно одновременно

А ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, как регулярная половая жизнь влияет на когнитивные способности.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Секс
  • Здоровье
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров