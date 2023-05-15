"Работает ансамбль гормонов": Врач рассказал, как секс влияет на когнитивные способности

Регулярная половая жизнь свидетельствует о физическом и психологическом здоровье, а также о социальном благополучии человека. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

"В какой-то степени регулярная сексуальная жизнь указывает на благополучие, на то, что в жизни человека всё в порядке. Например, она подтверждает эффективность его социальных навыков, умение выстраивать и поддерживать отношения", — рассказал Кульгавчук.

К тому же регулярные занятия сексом могут стать катализатором новых достижений: через гормональные механизмы происходит позитивное воздействие на физические, ментальные и социальные функции человека. В создании такого ощущения участвует, по словам врача, "целый ансамбль гормонов".

"Природа щедро вознаграждает нас за реализацию инстинкта размножения с помощью окситоцина, дофамина и серотонина. При этом дофамин отвечает не только за предвкушение и систему вознаграждения, но и за когнитивные способности. То есть косвенно этот фактор способствует тому, чтобы мозг работал лучше", — добавил врач.