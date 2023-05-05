Психологи объяснили, почему чрезмерное увлечение сексом может сильно навредить

Чрезмерное увлечение сексом может вредить человеку. Зачастую половой акт на самом деле не приносит сексоголику радости, а лишь причиняет моральные и физические страдания. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказали сексолог Наталия Шестакова и психолог онлайн-платформы "Грань.рф" Юлия Кузнецова.

Всё дело в том, что такие люди не могут контролировать своё поведение и становятся буквально зависимыми от секса, растрачивая свою жизнь: на поиск партнёра уходит много времени и ресурсов, что вредит личной и профессиональной жизни. Обычно в развитии подобной зависимости играет роль некоторая генетическая предрасположенность, которая проявляется при определённых условиях.

Как объяснили эксперты, во время полового акта в организме вырабатываются нейромедиаторы, в том числе дофамин, отвечающий за предвосхищение награды и чувство удовольствия. Человеку необходимо искать источник удовольствия для его выработки, однако со временем потребность лишь возрастает, образуя "порочный круг", в котором тяжело достигнуть истинного сексуального удовлетворения.

"На этой почве могут возникнуть другие сексуальные дисфункции. Человек может начать чаще вступать в случайные сексуальные связи, которые увеличивают риск развития венерических болезней", — предупредили специалисты.

Зачастую такие люди страдают навязчивыми мыслями о сексе. Они могут предаваться плотским утехам по несколько раз в день, осознавая, что это наносит вред. Часто секс является для них способом решения проблем и снятия стресса.