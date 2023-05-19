На тысячу лет древнее: Обнаружено первое в истории упоминание о поцелуе

Романтичные поцелуи практиковались на древнем Ближнем Востоке не менее 4500 лет назад. К такому выводу пришли учёные из Оксфордского университета, пишет журнал Science. Это настоящее открытие, так как до сих пор считалось, что впервые люди поцеловались на территории современной Индии лишь около 3500 лет назад.

"Самый ранний зарегистрированный поцелуй человечества встречается в источниках древнего Ближнего Востока. Поцелуи засвидетельствованы в древних месопотамских текстах 2500 года до нашей эры", — говорится в материале.

По мнению учёных, в древние времена поцелуи считались обыденной частью романтической близости в разных культурах, а не возникли где-то в одном месте, как предполагали более ранние исследования. Однако конкретного места зарождения этой традиции, увы, пока выяснить не удалось. Вместе с тем учёные привели доказательства того, что поцелуи способствовали распространению инфекций, включая герпес. Интересно отметить, что в древних документах этот недуг называется бушану.