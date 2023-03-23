Любовь на расстоянии: В Китае изобрели устройство для удалённых поцелуев
Китайский стартап Siweifushe показал гаджет MUA для поцелуев на расстоянии
Китайский стартап Siweifushe презентовал гаджет под названием MUA, который позволяет целоваться на расстоянии. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Девайс собирает данные с помощью встроенных датчиков движения внутри резиновых губ. Информация передаётся на смартфон, обрабатывается приложением и отправляется другому контакту, который может её воспроизвести с помощью аналогичного устройства.
Автор изобретения Чжао Цзяньбо рассказал, что идея пришла к нему во время карантина по коронавирусу — мужчина не мог встретиться со своей девушкой. По его словам, название MUA происходит от звука воздушного поцелуя. Устройство записывает не только движения, но также умеет воспроизводить звуки и даже нагревается для большей реалистичности.
Мнения пользователей разделились. Некоторые признались, что им понравилось целоваться таким образом, другие же сочли гаджет жутким. В Китае MUA стоит 260 юаней (около 2900 рублей).
Ранее Лайф писал, что учёные создали "умный" унитаз, способный определить рак на ранней стадии. Девайс может измерять насыщение крови кислородом, температуру и делать ЭКГ.
YouTube / South China Morning Post