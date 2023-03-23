Любовь на расстоянии: В Китае изобрели устройство для удалённых поцелуев

Китайский стартап Siweifushe презентовал гаджет под названием MUA, который позволяет целоваться на расстоянии. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Девайс собирает данные с помощью встроенных датчиков движения внутри резиновых губ. Информация передаётся на смартфон, обрабатывается приложением и отправляется другому контакту, который может её воспроизвести с помощью аналогичного устройства.

Автор изобретения Чжао Цзяньбо рассказал, что идея пришла к нему во время карантина по коронавирусу — мужчина не мог встретиться со своей девушкой. По его словам, название MUA происходит от звука воздушного поцелуя. Устройство записывает не только движения, но также умеет воспроизводить звуки и даже нагревается для большей реалистичности.

Мнения пользователей разделились. Некоторые признались, что им понравилось целоваться таким образом, другие же сочли гаджет жутким. В Китае MUA стоит 260 юаней (около 2900 рублей).