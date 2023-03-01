Назад в прошлое: Физик из США заявил, что создал машину времени, чтобы вернуть умершего отца

Профессор физики Коннектикутского университета заявил, что разработал машину времени по книгам английского фантаста Герберта Уэллса. Об этом сообщает The Guardian.

Учёный Рональд Маллетт стал интересоваться данным вопросом после смерти отца, чтобы вернуться в тот трагический год и спасти его. Тогда мальчику было всего 10 лет, он прочитал научно-фантастические произведения Герберта Уэллса, в том числе "Машина времени", и познакомился с трудами физика Альберта Эйнштейна, что и легло впоследствии в основу его изобретения.

Сейчас 77-летний учёный уверен, что нашёл решение задачи с перемещением во времени. По его убеждению, вернуться в прошлое можно с помощью "перекручивания" ткани пространства-времени за счёт кольца движущихся лазеров. Так, вращение чёрных дыр вызывает искривление времени, поэтому нужно просто найти аналог этому явлению на Земле, пояснил Маллетт.

"Перед вами стоит чашка кофе. Начните размешивать кофе ложкой. Это начало закручивания, верно? Это то, что делает вращающаяся чёрная дыра. В теории Эйнштейна пространство и время соотносятся друг с другом. Вот почему это называется пространством-временем. Чёрная дыра вращается, это на самом деле вызовет искривление времени", — сказал учёный.

Маллетт создал кольцевой лазер, который формирует интенсивный и непрерывный вращающийся луч света. Он подчеркнул: "Свет может создавать гравитацию, и если гравитация может влиять на время, то сам свет может влиять на время".