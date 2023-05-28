Четырёхчасовой душ — новый тренд, из-за которого девушки отказываются от секса
Чтобы освоить новый вид релакса, вам понадобится много времени и воды. Но последователи этого тренда уверяют, что получают даже больше наслаждения, чем от интима.
Сначала люди перестали принимать ванну, чтобы сэкономить время и деньги. Душ казался более разумной альтернативой — пока пользователи "Тиктока" не перевернули всё с ног на голову. Теперь они часами стоят под струями воды и делятся своими впечатлениями с подписчиками.
Поклонница "абсолютного душа". Фото © TikTok / alexwaarren
"Абсолютный душ" — так прозвали новый тренд, набирающий популярность у молодых пользователей. Вот в чём он заключается:
- Принимать душ нужно от двух до четырёх часов подряд.
- Вода должна быть настолько горячей, чтобы вас обволакивал пар.
- Тщательно намыливается каждый миллиметр тела.
- И всё это время звучит ваша любимая музыка.
Видеоролики с тегом #EverythingShower посмотрели почти 170 миллионов раз. Многие пользователи, испытавшие описанное на себе, утверждают, что это незабываемо. Кувр говорит, что принимает такой душ по три часа раз в неделю. Другие блогеры признаются, что могут делать это чаще и дольше.
"Абсолютный душ" под горячей водой и с музыкой Тейлор Свифт — это лучше, чем секс. Так я ответила своему жениху, когда он спросил меня, почему я долго не выхожу
32-летняя пользовательница из Нью-Йорка рассказывает, что начинает процедуру с шампуня и кондиционера. Потом она наносит на волосы маску и не смывает её до самого конца. После душа девушка увлажняет тело лосьоном и надевает пижаму. Видео с описанием всего процесса из семи шагов набрало 500 тысяч просмотров.
Ролики про "абсолютный душ" набирают сотни тысяч просмотров. Фото © TikTok / dermguru, .tiasymone
А вот что по поводу тренда говорят профессионалы.
У такого подхода есть свои плюсы и минусы. Начинать с мытья головы — хорошее решение. Но не стоит оставлять до самого конца кондиционер. Он может закупорить поры, в том числе на спине и груди, что приведёт к появлению угревой сыпи
Эксперт также советует брить участки тела только с использованием специального геля, чтобы снизить раздражение. В конце всей процедуры нужно тщательно умыть лицо, высушить волосы полотенцем и обязательно увлажнить кожу.
Но "абсолютный душ" не всем пришёлся по вкусу. Пользовательница по имени Карли написала, что он не доставил ей никакого удовольствия и, чтобы довести всю процедуру до конца, ей пришлось себя заставлять. Другая добавила, что на это увлечение расходуется слишком много воды. А вы решились бы простоять под душем четыре часа?
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