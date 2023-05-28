Четырёхчасовой душ — новый тренд, из-за которого девушки отказываются от секса

Сначала люди перестали принимать ванну, чтобы сэкономить время и деньги. Душ казался более разумной альтернативой — пока пользователи "Тиктока" не перевернули всё с ног на голову. Теперь они часами стоят под струями воды и делятся своими впечатлениями с подписчиками.

Поклонница "абсолютного душа". Фото © TikTok / alexwaarren

"Абсолютный душ" — так прозвали новый тренд, набирающий популярность у молодых пользователей. Вот в чём он заключается: Принимать душ нужно от двух до четырёх часов подряд.

Вода должна быть настолько горячей, чтобы вас обволакивал пар.

Тщательно намыливается каждый миллиметр тела.

И всё это время звучит ваша любимая музыка.

Видеоролики с тегом #EverythingShower посмотрели почти 170 миллионов раз. Многие пользователи, испытавшие описанное на себе, утверждают, что это незабываемо. Кувр говорит, что принимает такой душ по три часа раз в неделю. Другие блогеры признаются, что могут делать это чаще и дольше.

"Абсолютный душ" под горячей водой и с музыкой Тейлор Свифт — это лучше, чем секс. Так я ответила своему жениху, когда он спросил меня, почему я долго не выхожу Кувр Аннон Звезда TikTok

32-летняя пользовательница из Нью-Йорка рассказывает, что начинает процедуру с шампуня и кондиционера. Потом она наносит на волосы маску и не смывает её до самого конца. После душа девушка увлажняет тело лосьоном и надевает пижаму. Видео с описанием всего процесса из семи шагов набрало 500 тысяч просмотров.

Ролики про "абсолютный душ" набирают сотни тысяч просмотров. Фото © TikTok / dermguru, .tiasymone

А вот что по поводу тренда говорят профессионалы.

У такого подхода есть свои плюсы и минусы. Начинать с мытья головы — хорошее решение. Но не стоит оставлять до самого конца кондиционер. Он может закупорить поры, в том числе на спине и груди, что приведёт к появлению угревой сыпи Линдси Зубрицки Дерматолог

Эксперт также советует брить участки тела только с использованием специального геля, чтобы снизить раздражение. В конце всей процедуры нужно тщательно умыть лицо, высушить волосы полотенцем и обязательно увлажнить кожу.