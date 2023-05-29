Психотерапевт назвала три причины, почему в молодости нам требуется больше сна

С возрастом многие люди тратят на сон гораздо меньше времени, чем в молодости, но при этом высыпаются и сохраняют активность. Есть несколько факторов, которые могут объяснить это явление. О них читателям Лайфа рассказывает психолог, психотерапевт Юлия Солис.

1. Изменения в физиологии

По словам собеседницы Лайфа, с возрастом происходят изменения в структуре и функции сна. Людям старше 55 лет требуется меньше глубокого сна, который играет важную роль в восстановлении физических функций. Организм становится более эффективным в использовании энергии, и мы можем чувствовать себя более отдохнувшими даже при сокращении сна.

"Более зрелая нервная система и мозг могут более эффективно обрабатывать информацию и восстанавливаться за более короткий период времени. Вместе с тем может увеличиваться время, проведённое в лёгком сне и пробуждении в течение ночи", — говорит психолог.

Психотерапевт Юлия Солис назвала три причины, почему в молодости нам требуется больше сна. Фото предоставлено Лайфу

2. Организму требуется меньше энергии для поддержания метаболических процессов

По словам Юлии Солис, это связано с изменениями в секреции гормонов, включая мелатонин, который регулирует наш циркадный ритм — внутренний биологический часовой цикл.

"Вместе с сокращением метаболических потребностей организма с возрастом мы также замечаем снижение потребности в восстановительных процессах. Наше тело становится более эффективным и умелым в использовании энергии, что означает, что нам может потребоваться меньше времени на сон, чтобы восстановиться и чувствовать себя отдохнувшими", — разъяснила собеседница Лайфа.