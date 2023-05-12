Сомнолог объяснил, почему сон в прохладе полезнее

Чтобы сон был крепкий и глубокий, организму нужно охлаждение. Об этом заявил терапевт, сомнолог, пульмонолог, заведующий консультативным отделением филиала израильской клиники "Хадасса" в "Сколково" Максим Новиков. По его словам, наиболее эффективный сон приходит, когда температура кожи ниже 30 градусов Цельсия. Для этого в помещении должно быть 16–19°C.

"Самое важное — достигнуть баланса между достаточной прохладой и комфортом. Также способствуют более быстрому засыпанию, охлаждению организма и погружению в качественный глубокий сон гелевые матрасы. Исследования доказали, что люди засыпают на них быстрее и лучше, чем на обычных", — отметил Новиков в беседе с "Газетой.ru".

Однако не все части тела охлаждаются сразу. Эксперт пояснил, что есть участки кожи, где максимальное число артериовенозных шунтов, соединяющих вены и артерии и способствующих быстрой теплоотдаче. Речь идёт о ладонях, подошвах, ушах и носе. При сильном охлаждении этих частей тела не факт, что получится сразу уснуть. Тем, у кого мёрзнут руки и ноги, лучше ложиться в шерстяных носках.

Специалист посоветовал использовать кондиционер с почасовой настройкой температурного режима в помещении. Минимум должен быть достигнут к четырём-шести утра, затем температуру можно повышать.