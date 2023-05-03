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3 мая, 12:26

Сомнолог развеял три народных мифа о методах борьбы с храпом

Сомнолог Бочкарёв: Увлажнитель воздуха не поможет в борьбе с храпом

Храп — довольно распространённое явление, которому подвержены люди всех возрастов. Он может возникать по разным причинам и быть двух видов — эпизодическим и регулярным. По словам старшего научного сотрудника группы по сомнологии научно-исследовательского отдела артериальной гипертензии Центра им. В.А. Алмазова, к. м. н. Михаила Бочкарёва, в интернете можно найти ряд мифов о нём, например о якобы пользе масок для сна и увлажнителей воздуха.

"Использование маски [поможет], ну, только если вы проснулись, посмотрели на маску и обрадовались, что у вас такой приятный партнёр. Кто-то, например, подвязывает челюсть, чтобы она не открывалась во время сна. Специальные есть ленты [для этого], но они не очень эффективны", сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

То же, отметил специалист, касается увлажнителей воздуха, тёплого душа и чая с лимоном — всё это сделает процесс засыпания более комфортным и явно не навредит, однако не поможет в борьбе с храпом.

Действительно же полезным, утверждает Бочкарёв, является обычный теннисный мяч: его необходимо положить между лопаток, что сделает некомфортной любую попытку лечь во сне на спину. Также отличным эффектом обладают специальные капы, изготавливаемые ортодонтами. Они регулируются по размеру и позволяют увеличить просвет челюсти для дыхания. Также существуют миофункциональные упражнения, способствующие изменению положения языка.

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Лайф рассказывал, чем может грозить сон с открытым ртом. По словам сомнолога Татьяны Сурненковой, спящие в таком положении люди рискуют столкнуться с самыми разными проблемами: от чувства усталости по утрам и кариеса до обструктивного апноэ.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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