Лор рассказал, может ли человек задохнуться во сне из-за заложенности носа

Из-за заложенности носа, вопреки бытующему мнению, задохнуться во сне невозможно. Однако насморк, если он возникает хронически, может привести к смерти спящего человека. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, лор-хирург высшей категории Константин Добрецов. Он уточнил, что чем дольше "стаж" насморка — тем больше развивается патологий.

"Разрастаются нижние носовые раковины, появляются полипы, нарушается слизистая оболочка и прочее. Всё это может приводить к остановкам дыхания во время сна — ночным апноэ. Поскольку во сне тонус мышц глотки снижается, то нарушение носового дыхания, насморк и другие проблемы в полости носа и носоглотке могут приводить к сужению стенок глотки вплоть до полного закрытия просвета", — рассказал Добрецов газете "Аргументы и факты".

Из-за сужения стенок глотки человеку приходится дышать интенсивнее — это и приводит, по словам врача, к храпу и остановке дыхания во сне. Ну и, кроме того, апноэ не даёт человеку нормально высыпаться, а хроническое кислородное голодание становится причиной сердечно-сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов.