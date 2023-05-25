"Способ чукчи" и купание в ванне: Россиянам рассказали, как справиться с синдромом беспокойных ног

Синдром беспокойных ног (СБН) — это непроизвольные движения конечностей во время сна. По словам врачей, чаще всего это заболевание развивается из-за нехватки железа в организме. При этом с психологической точки зрения СБН свидетельствует о сильном волнении и боязни человека принять какое-то важное решение. Об этом Лайфу рассказал психолог Марсель Сультеев.

Чтобы справиться с этим недугом, он советует хотя бы раз в неделю позволить себе лежать в ванне полтора часа. При этом ни в коем случае нельзя брать с собой гаджеты, так как они мешают расслабляться.

"Касательно женщин — у них всегда есть чем заполнить ванну: гели, шампуни. Мужчинам это сложнее, поэтому рекомендации для обоих полов — это полтора часа в ванне. Именно в это время человек спокоен, ему деваться уже некуда, он будет просто лежать в воде, мыться. И тогда придёт расслабление", — отметил Сультеев.

Также избавиться от СБН поможет концентрация внимания на том месте, где вы находитесь, иногда этот метод называют способом чукчи. По словам нашего собеседника, если человек научится проговаривать всё, что видит перед собой, то тогда он заставит своё сознание находиться там же, где и его тело. В заключение психолог рассказал о ещё одном способе избавиться от СБН. Он заключается в том, что при просмотре развлекательного контента, к примеру роликов в соцсетях, нужно вдумчиво фокусироваться на контенте, а не перелистывать его, как это делает большинство людей. В противном случае наш мозг из-за этого впоследствии не может сконцентрироваться на какой-то одной задаче, резюмировал психолог.