6 правил, как правильно обставить спальню, чтобы в ней всегда был секс

Иногда интима между супругами становится меньше вовсе не потому, что их чувства охладели. А потому что в спальне царит неверная атмосфера, полностью убивающая всякое желание. Рассказываем, как обустроить своё любовное гнёздышко, чтобы в нём всегда было место для секса и любви.

1. Как правильно поставить кровать, чтобы достичь оргазма?

В каком положении должна находиться кровать, чтобы на ней хотелось заниматься сексом? Фото © Freepik / artursafronovvvv

Неверная постановка самого главного элемента мебели в спальне может не только лишить вас интимной жизни, но и совершенно испортить сон, вызвать головные боли. Согласно фэншуй, кровать необходимо поставить изголовьем к стене, в которой нет ни окон, ни дверей. При этом изножье нельзя направлять к выходу из спальни. Под самим постельным местом должно находиться пустое пространство, хранить там что-либо тоже запрещено, чтобы энергия свободно циркулировала.

2. Сколько гаджетов должно находиться в спальне?

Ответ на этот вопрос весьма прост. Нисколько. Давно известно, что магнитное излучение от электроники отрицательно сказывается на организме и мешает спокойному сну. Но не менее вредно оно и для вашей сексуальной жизни. Из-за него в процессе тяжело расслабиться и получить истинное наслаждение. Поэтому лучше всего держать технику в другой комнате. А вот спальня должна быть местом для качественного отдыха и не менее качественного секса.

3. Где нужно поставить зеркало, чтобы получать удовольствие от секса?

Зеркало в спальне играет очень важную роль. Фото © Freepik

Конечно, без зеркала никак. Но вот ставить его напротив кровати категорически не советуем. Во-первых, оно лишает партнёров уверенности. Далеко не каждый доволен своей внешностью, а видя себя в отражении, может начать комплексовать. И вместо того чтобы действительно кайфовать, будет только и думать о лишних килограммах или чём-то ещё его в себе беспокоящем. Помимо этого, в фэншуй считается, что такая постановка зеркала мешает правильному потоку энергии и заставляет партнёров идти налево. А такой исход вряд ли кого-то может устроить.

4. Какого цвета должна быть спальня, чтобы там постоянно хотелось любви?

В цветовой гамме спальни в первую очередь должен быть выдержан баланс. Для этого можно обратиться к природным краскам. Снег, солнце, зелёный лес — любой оттенок, который напоминает о любимом месте. Главное, всё должно быть в стиле минимализма и сдержанности. Не стоит нагружать пространство слишком яркими и вырвиглазными красками.

5. Какой декор должен быть в спальне для регулярного секса?

Декор в спальне может настроить на нужный лад и быть дополнительным эротическим аксессуаром. Фото © Freepik

Декор играет крайне важную роль. Во-первых, необходимо помнить, что это место принадлежит двоим людям, а не одному. А потому там должны присутствовать вещи, нравящиеся обоим супругам. Минимализм будет в данном случае предпочтительнее, но и совсем пустой комната быть не должна. Во-вторых, от некоторых вещей в спальне надо вообще немедленно избавиться — фотографий с родными, коллегами, друзьями. Они могут сбивать настрой и вызывать чувство неловкости. А снимки с любимым человеком, наоборот, поставить стоит. Так вы будете думать именно о том, о ком нужно. Положите на кровать несколько разных подушек. Они и помещение украсят и смогут послужить реквизитом для эротических игр. Выбирать надо твёрдые с легко моющимися покрытиями и обязательно приятными на ощупь. А если верить приметам, то не стоит вешать в своём любовном гнёздышке полки — считается, что острые углы могут разбить гармонию отношений.

6. При каком свете надо заниматься сексом?

Стоит отметить сразу, что яркий верхний свет явно не для подобных дел. Интимные вещи происходят в темноте. Конечно, никто не говорит, что надо полностью убрать все источники, чтобы даже партнёра не было видно. Но настроить на нужный лад можно только приглушённым светом. Лучше всего использовать несколько источников, например настенных бра или торшеров. Интимное освещение обязательно настроит на нужный лад.