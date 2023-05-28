СК решил выяснить причину смерти древнего человека в Калмыкии

В Республике Калмыкия нашли останки человека, жившего, предположительно, во времена постсарматского периода (II в. до н.э.). Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, после сообщений об этом на место "незамедлительно" выехал и.о. руководителя Черноземельского межрайонного следственного отдела Виталий Чумудов.

"В ходе осмотра местности обнаружены фрагменты костных останков человека, предметы быта. В проведении осмотра также принимали участие заведующий отделом археологии, этнологии и антропологии Калмыцкого научного центра Российской академии наук, представители Управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия, межмуниципального отдела МВД России "Лаганский", — говорится в опубликованном сообщении.

Они осмотрели место "происшествия". В ведомстве решили назначить экспертизу, чтобы уточнить причину смерти древнего человека и примерное время его гибели. В СК добавили, что "по результатам доследственной проверки следствие примет процессуальное решение". Что под этим подразумевается, там не уточнили.