"Их смерть — загадка": В Армении найдена нетронутая гробница 3200-летней давности
В Армении обнаружили гробницу мужчины и женщины, живших 3200 лет назад
В Армении в древнем городе-крепости Мецамор учёные обнаружили захоронение, которое старше египетского Рамсеса II. Мужчина и женщина там были похоронены примерно в 1300 – 1200 годах до нашей эры. Умерли они в возрасте около 30-40 лет. Скорее всего, были парой. Останки хорошо сохранились.
"Их смерть — загадка, ведь мы не знаем её причин. Но всё указывает на то, что они умерли одновременно — нет следов повторного вскрытия гробницы", — приводит сайт Nauka w Polsce слова археолога Кшиштофа Якубяка.
Он называет эту находку уникальной, так как гробница богато обустроена. К тому же её не разграбили. Учёные обнаружили там свыше сотни бус и золотых подвесок. Какие-то из них напоминают кельтские кресты. Кроме того, в могиле были найдены десятки кулонов из сердолика, порядка двенадцати керамических сосудов, а также фаянсовая фляга. Специалисты пока не могут точно сообщить, какой народ обитал в Мецаморе во второй половине второго тысячелетия, так как никаких текстов того времени не сохранилось. Однако ясно, что поселение было настолько большим, что в тот период не существовало другого, которое было бы сопоставимо с ним по важности.
Ранее на юге Египта в Куббат аль-Хаве учёные нашли обнаружили гробницу с мумифицированными крокодилами: там было пять целых туловищ и ещё пять черепов.
Раскопки на месте города-крепости Мецамор. Фото © naukawpolsce.pl / Joanna Pawlik