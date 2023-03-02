"Их смерть — загадка": В Армении найдена нетронутая гробница 3200-летней давности

В Армении в древнем городе-крепости Мецамор учёные обнаружили захоронение, которое старше египетского Рамсеса II. Мужчина и женщина там были похоронены примерно в 1300 – 1200 годах до нашей эры. Умерли они в возрасте около 30-40 лет. Скорее всего, были парой. Останки хорошо сохранились.

Он называет эту находку уникальной, так как гробница богато обустроена. К тому же её не разграбили. Учёные обнаружили там свыше сотни бус и золотых подвесок. Какие-то из них напоминают кельтские кресты. Кроме того, в могиле были найдены десятки кулонов из сердолика, порядка двенадцати керамических сосудов, а также фаянсовая фляга. Специалисты пока не могут точно сообщить, какой народ обитал в Мецаморе во второй половине второго тысячелетия, так как никаких текстов того времени не сохранилось. Однако ясно, что поселение было настолько большим, что в тот период не существовало другого, которое было бы сопоставимо с ним по важности.