КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 07:19

Человеческие останки нашли под зданием бывшей музыкальной студии в центре Москвы

Человеческие останки нашли под зданием бывшей музыкальной студии на улице Малой Никитской в центре Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Сейчас здание студии находится на реставрации. В ходе ремонта рабочие вскрыли пол и обнаружили обломки черепа, ребро и ещё два вида костей. Останки были закопаны примерно на полтора метра под зданием. Теперь эксперты выясняют, кому принадлежат кости и как давно они там находятся.

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Обложка ©

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Светлана Оперук
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