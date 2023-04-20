Человеческие останки нашли под зданием бывшей музыкальной студии в центре Москвы
Человеческие останки нашли под зданием бывшей музыкальной студии на улице Малой Никитской в центре Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Сейчас здание студии находится на реставрации. В ходе ремонта рабочие вскрыли пол и обнаружили обломки черепа, ребро и ещё два вида костей. Останки были закопаны примерно на полтора метра под зданием. Теперь эксперты выясняют, кому принадлежат кости и как давно они там находятся.
Ранее тело мужчины обнаружили на чердаке пятиэтажки в Москве. Жуткую находку сделал техник интернет-провайдера.
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