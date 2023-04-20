Человеческие останки нашли под зданием бывшей музыкальной студии в центре Москвы

Сейчас здание студии находится на реставрации. В ходе ремонта рабочие вскрыли пол и обнаружили обломки черепа, ребро и ещё два вида костей. Останки были закопаны примерно на полтора метра под зданием. Теперь эксперты выясняют, кому принадлежат кости и как давно они там находятся.