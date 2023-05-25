Сколько раз в неделю паре необходимо заниматься сексом, чтобы отношения продлились не один год

Раскрывая подробности сексуальной жизни супругов или пары в отношениях, на тему секса мы решили поговорить с Олесей Полевчок — семейным психологом, специалистом в области сексологии и психологической коррекции сексуальной сферы. Спросив о количестве секса в неделю, эксперт ответила, что, к сожалению, такой цифры не существует.

"Все люди разные, и сексуальные желания, а точнее, их частота, у них разная", — ответила Олеся. И этот факт не зависит от пола. Давайте отбросим стереотипы, что только парни постоянно думают о сексе, а девушкам он не так чтобы и нужен.

Есть мужчины, которые по своей природе хотят сексуальной близости не чаще одного раза в неделю, а порой и в месяц. А также есть женщины, которые желают сексуального контакта каждый день, а иногда и несколько раз в день Олеся Полевчок Семейный психолог, сексолог

Это называется сексуальный темперамент. Он даётся человеку, как цвет глаз, — с ним рождаются и по жизни эта характеристика не меняется. За исключением трудных или особо ярких моментов в жизни человека: стресс, болезни, жизненные трудности, возрастные изменения, начало романтических отношений и т.д. В такие периоды желание сексуальной близости может меняться.

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Всего сексуальный темперамент может быть трёх видов: слабый — сексуальное желание проявляется один раз в неделю или реже

средний — сексуальное желание стабильно три-четыре раза в неделю

сильный — секса хочется каждый день или даже несколько раз в день.

Примерно 70% населения имеют средний сексуальный темперамент Олеся Полевчок Семейный психолог, сексолог