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25 мая, 10:38

Сколько раз в неделю паре необходимо заниматься сексом, чтобы отношения продлились не один год

Всем известно, что секс играет одну из важных ролей в построении крепких и здоровых отношений. Сколько раз нужно заниматься любовью, чтобы сохранить брак? На эту тему Лайф поговорил с психологом.

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/side-view-couple-laying-bed_31793060.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / pikisuperstar</a></p>

Обложка © Freepik / pikisuperstar

Раскрывая подробности сексуальной жизни супругов или пары в отношениях, на тему секса мы решили поговорить с Олесей Полевчок — семейным психологом, специалистом в области сексологии и психологической коррекции сексуальной сферы. Спросив о количестве секса в неделю, эксперт ответила, что, к сожалению, такой цифры не существует.

"Все люди разные, и сексуальные желания, а точнее, их частота, у них разная", ответила Олеся. И этот факт не зависит от пола. Давайте отбросим стереотипы, что только парни постоянно думают о сексе, а девушкам он не так чтобы и нужен.

Есть мужчины, которые по своей природе хотят сексуальной близости не чаще одного раза в неделю, а порой и в месяц. А также есть женщины, которые желают сексуального контакта каждый день, а иногда и несколько раз в день

Олеся Полевчок

Семейный психолог, сексолог

<p>Есть мужчины, которые по своей природе хотят сексуальной близости не чаще одного раза в неделю, а порой и в месяц. А также есть женщины, которые желают сексуального контакта каждый день, а иногда и несколько раз в день</p>
<p>Есть мужчины, которые по своей природе хотят сексуальной близости не чаще одного раза в неделю, а порой и в месяц. А также есть женщины, которые желают сексуального контакта каждый день, а иногда и несколько раз в день</p>

Это называется сексуальный темперамент. Он даётся человеку, как цвет глаз, — с ним рождаются и по жизни эта характеристика не меняется. За исключением трудных или особо ярких моментов в жизни человека: стресс, болезни, жизненные трудности, возрастные изменения, начало романтических отношений и т.д. В такие периоды желание сексуальной близости может меняться.

Фото © Freepik

Фото © Freepik

Всего сексуальный темперамент может быть трёх видов:

  • слабый — сексуальное желание проявляется один раз в неделю или реже
  • средний — сексуальное желание стабильно три-четыре раза в неделю
  • сильный — секса хочется каждый день или даже несколько раз в день.

Примерно 70% населения имеют средний сексуальный темперамент

Олеся Полевчок

Семейный психолог, сексолог

<p>Примерно 70% населения имеют средний сексуальный темперамент</p>
<p>Примерно 70% населения имеют средний сексуальный темперамент</p>

Поэтому, если у партнёров одинаковый сексуальный темперамент, они найдут гармонию в постели независимо от количества сексуальной близости и на долгие годы сохранят тёплые отношения. А вот когда темпераменты разные, паре придётся искать компромиссы и пути решения. Если хотите определить свой сексуальный темперамент, то можно обратиться к сексологу.

4 знака зодиака, которые обожают секс и оказываются лучшими любовниками

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Ольга Годуненко
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