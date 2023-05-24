Почему каждому мужчине нужно быть феминистом: 5 скрытых плюсов женской самостоятельности

Живя в мире, где идеи о равенстве полов постепенно превращаются в норму, феминизм становится более признанным и актуальным. Однако многие мужчины до сих пор не считают, что это их дело. Хотя каждый из них должен быть феминистом, и есть несколько причин, почему это может сыграть им на руку.

Борьба за равенство — плюс для мужчины

Как феминизм помогает мужчинам? Фото © Shutterstock

Феминизм — это не просто о защите прав девушек, это борьба за равенство полов. Это означает, что каждый, кто поддерживает феминизм, стремится к тому, чтобы женщины и мужчины имели одинаковые права и возможности. То есть поровну будет всё, в том числе ответственность и проблемы. Если раньше мужчине нужно было полностью содержать женщину, теперь выживание станет общей проблемой.

Феминизм не только для женщин

Многие мужчины думают, что феминизм только для женщин, что они не имеют права говорить об этом. Но всё совсем не так. Феминизм — общее дело, и каждый может внести свой вклад в эту борьбу за равенство. Особенно те, кто находится в более сильной позиции.

В идее равенства полов нет никакой угрозы для мужчин

Как феминизм делает мужчин лучше: пять скрытых плюсов. Фото © Shutterstock

Многие мужчины боятся, что феминизм может быть угрозой для них. Они опасаются, что если женщины получат больше прав и возможностей, то сильный пол точно начнут ущемлять. Хотя некоторые думают, что их ущемляют уже сейчас. Конечно, радикальные феминистки могут проводить риторику, в которой мужчинам отведено не самое почётное место. Но такие агрессивные группы — это крошечная часть всего движения. Большая часть женщин-феминисток борются за другие идеалы — отбирать права у мужчин никто не планирует. Да и не сможет.

Парень, поддерживающий феминизм, — завидный жених

Если мужчины поддерживают феминизм, то вскоре начинают замечать, как он помогает им самим. Поясним. Вот парень хочет иметь здоровые отношения с женщиной. Согласитесь, он должен быть готов уважать её мысли, действия и даже права. Когда мужчина поддерживает идею равенства в семье, то автоматически становится более осведомлённым о проблемах, с которыми сталкиваются женщины, и может лучше понять их. А дамы такое очень ценят.

Феминизм делает мужчин лучше

Выбирая путь поддержки феминизма хотя бы немного, мужчины становятся лучше — это факт. Почему? Потому что представители сильной половины зачастую оказываются более открытыми и эмоционально развитыми, более уважительными к женщинам и к людям в целом. Когда мужчины поддерживают идею равенства полов, это помогает им стать лучшими людьми.