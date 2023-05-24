Психолог дала два совета, как избежать импульсивных покупок

Периодически люди совершают спонтанные покупки. И если кто-то делает это редко, то некоторые бессмысленно тратят деньги на постоянной основе. Избежать импульсивных покупок помогут два способа, о которых рассказала психолог Елена Перминова.

"Две популярные рекомендации: первая — делить весь доход на "конверты" по целям и действовать строго по выбранной стратегии; вторая — отложить покупку на час или сутки, вернуться к принятию решения позже, и тогда оно будет более взвешенным. В целом если это разовая история без вреда бюджету, то всё хорошо", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".