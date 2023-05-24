Психолог дала два совета, как избежать импульсивных покупок
Психолог Перминова: Перед импульсивной покупкой надо понять, что даст эта вещь
Периодически люди совершают спонтанные покупки. И если кто-то делает это редко, то некоторые бессмысленно тратят деньги на постоянной основе. Избежать импульсивных покупок помогут два способа, о которых рассказала психолог Елена Перминова.
"Две популярные рекомендации: первая — делить весь доход на "конверты" по целям и действовать строго по выбранной стратегии; вторая — отложить покупку на час или сутки, вернуться к принятию решения позже, и тогда оно будет более взвешенным. В целом если это разовая история без вреда бюджету, то всё хорошо", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".
Кроме того, перед совершением импульсивных действий нужно определиться, что даст конкретная вещь. Наверняка найдётся более эффективный способ удовлетворения, чем кратковременное удовольствие от покупки.
Ранее Лайф писал про шесть уловок интернет-магазинов, желающих, чтобы вы переплатили. Подробнее о них рассказала эксперт Елена Полисадова.