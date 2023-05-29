30+ русских фамилий, обладателей которых ждут беды и несчастья

Есть люди, родившиеся под счастливой звездой, и те, кому повезло не так сильно. А есть несчастные, которые и дня не могут спокойно прожить, чтобы ничего у них не случилось. Почему так происходит? Кому-то везёт по жизни, а кому-то вообще никогда? Неизвестно. Мнения у всех разные. И вот одно из таких. Иногда на всю нашу жизнь способна влиять фамилия, которую мы носим. Не все они приносят своим обладателям счастье и радость. Некоторые несут лишь боль и страдания. Что порой фамилию легче поменять, чем смириться. Вот некоторые, способные принести лишь горе и страдания своему обладателю.

1. Фамилии, связанные с бедой

Какие фамилии приносят несчастья? Фото © Shutterstock

Во-первых, это фамилии, произошедшие от слова "беда", в которых уже заложен негативный оттенок. Беда, Бедин, Бедов, Безгодов, Грехов, Греховодов, Грешников, Грешнов, Злыднев, Изъединов, Лемехов, Лемешев, Лемяхов, Лихачёв, Лихачевых, Нахабин, Острогородский, Остроградский, Чернолихов и другие. Данные фамилии несут в себе груз ошибки, совершённой их предками, которая может отражаться и на потомках. "А вот я Бедакова по мужу... ничего хорошего, поверьте!" — пользовательница Сети.

2. Фамилии с символикой смерти

Фамилии, каким-либо образом связанные со смертью и её признаками, тоже считаются довольно опасными. Так как содержат элементы неестественной гибели. К ним относятся: Коновницын, Могила, Могилёв, Могилевский, Могилевцев, Могилин, Могильников, Могильный, Смертин, Сусанин, Сусанов, Черномор, Черноморский. "У меня фамилия Могила, вы думаете, она не влияет на меня? Собираюсь менять, она несёт негатив, это 100%", — пользователь Диана из Сети.

3. Фамилии, обозначающие "горе"

Люди с какими фамилиями больше других сталкиваются с бедами в жизни? Фото © Shutterstock

Кручина, горе, печаль — фамилии с таким происхождением не обещают своему владельцу ничего хорошего. Их предки явно не страдали от излишней радости в жизни. Отрицательное значение может влиять и на тех, кто её носит. Поэтому нужно быть осторожным и не позволять негативу влиять на вас. Фамилии: Горев, Горемыкин, Жалобин, Жальба, Сухотин. "Знала людей с фамилией Горюшко. Нормальная в общем семья, но с ними всё время что-нибудь случалось, в итоге пара развелась. Но не думаю, что фамилия виновата в их неприятностях", — Корица из Интернета.

4. Фамилии со значением "несчастье"

Некоторые фамилии носили счастливые люди, а некоторые совсем наоборот. Те, что произошли от вторых, имеют отрицательный оттенок и могут приносить несчастья. Это Бесчастных, Бесчастнов, Бесчастный, Бесчастый и другие. "У моей бабушки была фамилия Бесчастных. Жизнь у неё была очень тяжелая, муж — пьяница", — пользователь Анюта из Интернета.

5. Фамилии, произошедшие от какой-нибудь трагедии

Обладатели каких фамилий постоянно страдают? Фото © Shutterstock

К таким фамилиям относятся те, которые образованы от негативных событий. Например, Погорелов. Произошла от слова "погорелец". Так называют людей, которые потеряли в огне дом и имущество. Фамилия символизирует лишения и потери, которые могут сопутствовать её носителю. Помимо упомянутой выше, можно также выделить: Погорелый, Горелов, Погарелов, Погорельцев, Погорельский и тому подобные.

"Фамилия Погорелова. Жуть небесная жить с такой фамилией, замуж выходила — не думала об этом. Бывший фамилию не красил, у супруга не только ген неудачника, но и комплексов масса. Жизнь прошла тяжко и гадко, и сама фамилия несёт ассоциацию беды и горя. Уж очень неприятно... Решила сменить на девичью Пашкова. По мне, так лучше поздно, чем никогда! Девочки, обращайте внимание, что вы на себя "надеваете"!" — пользовательница Лара из Интернета.

Помните, вовсе необязательно, что ваша фамилия определяет всю вашу жизнь. Главное, это то, как вы её воспринимаете и любите. В крайнем случае её всегда можно поменять, а в целом куда лучше поменять негативную энергию на позитивную. Для этого надо просто любить себя, свою жизнь, свою семью, своих предков и наследие в виде фамилии, которое они вам оставили.