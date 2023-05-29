8 признаков, что ваш отпуск испортят твари из старого матраса

Туристы редко задумываются об этой проблеме, но она может обойтись им очень дорого. Речь о постельных клопах — насекомых, которые обитают в кроватях и питаются человеческой кровью. Для отелей этот вопрос особенно актуален, ведь там не всегда тщательно следят за чистотой белья. В итоге отпуск может быть испорчен всего одной деталью.

Постельный клоп и его жертва. Фото © Wikipedia / Jiří Humpolíček

Самки этих насекомых могут отложить до 500 яиц за пару месяцев, и всего за неделю из каждого вылупится новый клоп. Причём обживают они не только простыни, наволочки и матрасы: в зоне поражения также ковры и обивочные материалы. Заметить этих существ непросто, но определить их присутствие можно по некоторым признакам.

Клопы домашние: как определить

Кладка постельного клопа. Фото © Wikipedia / Charlysays

1. Кровь. Её сразу заметно на постели, если клопа раздавили. Осмотрите швы матраса с обеих сторон — обычно паразиты прячутся именно там. Пятна могут быть красного или ржавого цвета.

2. Яйца. Самый очевидный признак, но не самый явный. Яйца клопов бледно-жёлтого цвета, около одного миллиметра в ширину. Если вы обнаружите кладку, значит, где-то здесь и остальная семья. Немедленно сообщите персоналу отеля о своей находке.

3. Затхлый запах. Его ни с чем не перепутать. И чем постельных клопов больше, тем он сильнее.

4. Тёмные пятна на стенах. Это может быть всё что угодно — а могут быть экскременты постельного клопа. Стоит поговорить об этом с персоналом.

5. Панцири. Постельные клопы сбрасывают внешнюю оболочку, когда начинают расти. Она похожа на мелкую шелуху, которая хрустит, если её раздавить.

6. Изношенная обивка. Клопы любят старые ткани, которые чистят уже не так тщательно, как новые. Если ваш отель немного "уставший" или в стиле бутик — проверьте мебель сразу после заселения.

7. Белые пятна на мебели. Именно так издалека выглядят кладки яиц постельных клопов. Чаще всего такое встречается на диванах.

8. Укусы. Если ни одного из этих признаков вы не обнаружили, но утром просыпаетесь с красными зудящими пятнышками на коже — можете ставить галочку. Особенно если они образуют прямую линию: комары и вши так не кусают.