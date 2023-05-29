7 неожиданных способов, которые помогут поддержать здоровье людям 45+

В наше время всё больше людей стремятся сохранить своё здоровье и улучшить качество жизни. Однако поиск подходящих способов может быть сложным, особенно если вы уже перепробовали множество традиционных методов. В этом материале мы рассмотрим семь неожиданных способов, которые помогут вам поддержать здоровье.

1. Почаще слушайте музыку

Какие неожиданные привычки помогут улучшить ваше здоровье. Фото © Freepik / marymarkevich

Музыка снимает стресс и поднимает настроение. Она также помогает улучшить качество сна и повысить работоспособность. Слушая любимые мелодии, неважно, классические или нет, главное, чтобы ваши любимые, музыка активно действует на человека. Она помогает расслабиться, сконцентрироваться или же, наоборот, поднять настроение и зарядиться энергией.

2. Работайте стоя

Сидячий образ жизни может негативно сказаться на здоровье. Работающие стоя тратят больше энергии и улучшают свою осанку, а также могут снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также активная работа помогает снизить уровень холестерина и улучшить обмен веществ. Если вы весь рабочий день сидите перед компьютером, подумайте о том, чтобы купить новый подъёмный рабочий стол, или хотя бы попробуйте иногда вставать и делать небольшие упражнения или прогулки в течение рабочего дня.

3. Пишите от руки

Необычные лайфхаки для поддержания здоровья. Фото © Freepik

Такое просто упражнение помогает улучшить память и концентрацию, а также снизить уровень стресса. Это связано с тем, что когда мы пишем от руки, наш мозг работает более интенсивно и активирует различные участки, отвечающие за память и креативность. Кроме того, такое письмо помогает снять напряжение и успокоиться в условиях повышенного стресса.

4. Занимайтесь сексом

Секс может помочь поднять настроение и повысить уровень счастья. Он также улучшает качество сна и даже укрепляет иммунитет. Сексуальная активность стимулирует выработку гормонов, которые помогают снизить уровень стресса, помогают ощутить эйфорию и счастье. Кроме того, интим является физической активностью, которая помогает укрепить мышцы и сердечно-сосудистую систему.

5. Не чистите зубы в течение часа после приёма еды

Чистка зубов сразу после завтрака или обеда может вызвать кариес. Рекомендуется подождать около часа после приёма пищи, прежде чем уже заниматься гигиеной рта. Это связано с тем, что кислотность в полости рта после еды может повышаться, а чистка зубов в это время повреждает эмаль и вызывает в итоге кариес.

6. Не стесняйтесь и пойте

7 неожиданных способов поддержать своё здоровье. Фото © Freepik

Каждый знает, что пение повышает настроение! А ещё оно может помочь улучшить голос и способность к концентрации. Такое хобби активирует дыхательную систему и способствует улучшению кровообращения, что может помочь вам расслабиться и снять стресс.

7. Смейтесь больше

Смех помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение. Он также улучшает работу сердечно-сосудистой системы и повышает иммунитет. Смех является естественным антидепрессантом, который помогает снять напряжение и позитивно настроиться на весь день. Так что не пренебрегайте смешными видео в Интернете и комедиями, над которыми можно похихикать.