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29 мая, 09:41

Пошёл по стопам Джексона: В Сети набирает популярность ролик с юным кадетом, исполняющим "лунную походку"

Ученик Татарского кадетского корпуса исполнил "лунную походку" на выпускном

В соцсетях набирает популярность видео с задорным танцем кадета под знаменитую композицию Майкла Джексона на выпускном в Татарском кадетском корпусе.

Танец кадета на выпускном кадетского корпуса в Нижнекамске © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / insaf___/

Юный танцор исполнил легендарную "лунную походку", а выпускники кадетского корпуса были на подтанцовке со специально подготовленными под песню движениями.

В комментариях пользователи социальных сетей оценили талант танцора, хотя нашлись и те, кто счёл выбранный танец на песню зарубежного исполнителя неуместным для исполнения парнем в кадетской форме.

В 2023 году кадетский корпус Нижнекамска выпустит 31 девятиклассника и 20 одиннадцатиклассников.

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Ранее мы писали о танце, который показала в своих соцсетях Настя Ивлеева, рекомендовав его как лучший способ привлечь кавалера. Мнения зрителей о качестве танца весьма неоднозначны.

Обложка ©

VK © Татарский кадетский корпус

Юрий Лысенко
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