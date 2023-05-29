Пошёл по стопам Джексона: В Сети набирает популярность ролик с юным кадетом, исполняющим "лунную походку"

В соцсетях набирает популярность видео с задорным танцем кадета под знаменитую композицию Майкла Джексона на выпускном в Татарском кадетском корпусе.

Танец кадета на выпускном кадетского корпуса в Нижнекамске © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / insaf___/

Юный танцор исполнил легендарную "лунную походку", а выпускники кадетского корпуса были на подтанцовке со специально подготовленными под песню движениями.

В комментариях пользователи социальных сетей оценили талант танцора, хотя нашлись и те, кто счёл выбранный танец на песню зарубежного исполнителя неуместным для исполнения парнем в кадетской форме.

В 2023 году кадетский корпус Нижнекамска выпустит 31 девятиклассника и 20 одиннадцатиклассников.