Пошёл по стопам Джексона: В Сети набирает популярность ролик с юным кадетом, исполняющим "лунную походку"
Ученик Татарского кадетского корпуса исполнил "лунную походку" на выпускном
В соцсетях набирает популярность видео с задорным танцем кадета под знаменитую композицию Майкла Джексона на выпускном в Татарском кадетском корпусе.
Танец кадета на выпускном кадетского корпуса в Нижнекамске © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / insaf___/
Юный танцор исполнил легендарную "лунную походку", а выпускники кадетского корпуса были на подтанцовке со специально подготовленными под песню движениями.
В комментариях пользователи социальных сетей оценили талант танцора, хотя нашлись и те, кто счёл выбранный танец на песню зарубежного исполнителя неуместным для исполнения парнем в кадетской форме.
В 2023 году кадетский корпус Нижнекамска выпустит 31 девятиклассника и 20 одиннадцатиклассников.
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Ранее мы писали о танце, который показала в своих соцсетях Настя Ивлеева, рекомендовав его как лучший способ привлечь кавалера. Мнения зрителей о качестве танца весьма неоднозначны.