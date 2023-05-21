"Бог танцпола": Медведев исполнил танец маленьких утят после победы над Циципасом и рассмешил зрителей

Российский теннисист Даниил Медведев победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Риме. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Свой успех Медведев отметил необычным танцем.

Танец Даниила Медведева после победы над Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Риме. Видео © Twitter / TennisTV

"В моменте ощущение, которое бывает, когда ты пьяный в клубе. У меня много таких друзей. Ты танцуешь, и тебе кажется, что ты бог танцпола. А потом смотришь видео — и это не так. Не знаю, что тут получится", — прокомментировал свой победный танец россиянин.

Публика восприняла празднование Медведева смехом и аплодисментами. Стоит отметить, что в прошлом году Циципас также праздновал победу над российским теннисистом с помощью танца. Это произошло после полуфинала турнира в Цинциннати.

В финале турнира в Риме Медведев сыграет с Хольгером Руне из Дании. Начало матча — сегодня в 17:00 по московскому времени.