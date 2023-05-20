Латвийская теннисистка прилюдно назвала шлюхой спортсменку из Москвы

Латвийская теннисистка Елена Остапенко оскорбила казахстанскую оппонентку Елену Рыбакину, которая является уроженкой Москвы и прежде выступала за Россию. Это произошло во время их матча на турнире в Риме. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

Латвийская теннисистка Остапенко оскорбила Рыбакину, ранее выступавшую за РФ. Видео © Twitter / Qara bala

"Эй, она сказала тебе "шлюха". Она сказала это прямо передо мной сейчас, когда Елена не видела. Я сказал ей, не беспокойся, мы поговорим об этом после", — отметил тренер Рыбакиной Стефано Вуков.

Встреча прервалась из-за сильного дождя во втором сете при счёте 6:2, 2:4 в пользу Рыбакиной. Спортсменки встретились на стадии полуфинала. Неравнодушные пользователи соцсетей заступились за Рыбакину.

"Зачем вы оскорбили Елену Рыбакину? Учитесь проигрывать достойно", — написал один из юзеров.