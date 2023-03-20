Теннисистка из Москвы обыграла белоруску и победила на турнире в США

Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина одержала победу над Ариной Соболенко из Белоруссии в последнем матче турнира Женской теннисной ассоциации в США в Индиан-Уэллсе. Финальный счёт составил 7:6 (13:11), 6:4 в пользу Рыбакиной, которая была посеяна на турнире под номером 10. Соболенко была посеяна вторым номером.

Это уже вторая встреча этих спортсменок в сезоне. Ранее они играли друг против друга в январе в финале Открытого чемпионата Австралии, однако там победу одержала белорусская теннисистка — 4:6, 6:3, 6:4.

Что касается турнира в Индиан-Уэллсе, он относится к категории WTA 1000, то есть достаточно престижный, уступает только Большому шлему или Итоговому турниру WTA. Призовой фонд соревнований более 8,8 миллиона долларов.