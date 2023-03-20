Теннисистка из Москвы обыграла белоруску и победила на турнире в США
Рыбакина победила Соболенко и выиграла теннисный турнир в США
Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина одержала победу над Ариной Соболенко из Белоруссии в последнем матче турнира Женской теннисной ассоциации в США в Индиан-Уэллсе. Финальный счёт составил 7:6 (13:11), 6:4 в пользу Рыбакиной, которая была посеяна на турнире под номером 10. Соболенко была посеяна вторым номером.
Это уже вторая встреча этих спортсменок в сезоне. Ранее они играли друг против друга в январе в финале Открытого чемпионата Австралии, однако там победу одержала белорусская теннисистка — 4:6, 6:3, 6:4.
Что касается турнира в Индиан-Уэллсе, он относится к категории WTA 1000, то есть достаточно престижный, уступает только Большому шлему или Итоговому турниру WTA. Призовой фонд соревнований более 8,8 миллиона долларов.
Ранее Рыбакина стала первой финалисткой Australian Open со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В полуфинале её соперницей была Виктория Азаренко из Белоруссии.
ТАСС / FAZRY ISMAIL