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19 марта, 23:02

Теннисистка из Москвы обыграла белоруску и победила на турнире в США

Рыбакина победила Соболенко и выиграла теннисный турнир в США

Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина одержала победу над Ариной Соболенко из Белоруссии в последнем матче турнира Женской теннисной ассоциации в США в Индиан-Уэллсе. Финальный счёт составил 7:6 (13:11), 6:4 в пользу Рыбакиной, которая была посеяна на турнире под номером 10. Соболенко была посеяна вторым номером.

Это уже вторая встреча этих спортсменок в сезоне. Ранее они играли друг против друга в январе в финале Открытого чемпионата Австралии, однако там победу одержала белорусская теннисистка — 4:6, 6:3, 6:4.

Что касается турнира в Индиан-Уэллсе, он относится к категории WTA 1000, то есть достаточно престижный, уступает только Большому шлему или Итоговому турниру WTA. Призовой фонд соревнований более 8,8 миллиона долларов.

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Ранее Рыбакина стала первой финалисткой Australian Open со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В полуфинале её соперницей была Виктория Азаренко из Белоруссии.

Обложка ©

ТАСС / FAZRY ISMAIL

Анатолий Симоненко
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