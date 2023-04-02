Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 14:38

Чемпионка Уимблдона Рыбакина поддержала решение вернуть россиян на турнир в 2023 году

Ранее выступавшая за Россию казахская теннисистка, победительница Уимблдона Елена Рыбакина поддержала решение о допуске спортсменов из РФ и Белоруссии на турнир в 2023 году в нейтральном статусе.

"Они играли в таком (нейтральном. — Прим. Лайфа) статусе на всех турнирах. Уимблдон был единственным турниром "Большого шлема", на который их не пустили", — приводит её слова Reuters.

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Лайф напоминает, 31 марта стало известно, что организаторы Уимблдона допустили россиян и белорусов к участию в турнире. При этом они намерены принимать заявки от спортсменов из этих стран при условии, что те будут выступать в нейтральном статусе.

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ТАСС / AP / Jim Rassol

Никита Осипов
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