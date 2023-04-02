Чемпионка Уимблдона Рыбакина поддержала решение вернуть россиян на турнир в 2023 году

Ранее выступавшая за Россию казахская теннисистка, победительница Уимблдона Елена Рыбакина поддержала решение о допуске спортсменов из РФ и Белоруссии на турнир в 2023 году в нейтральном статусе.

"Они играли в таком (нейтральном. — Прим. Лайфа) статусе на всех турнирах. Уимблдон был единственным турниром "Большого шлема", на который их не пустили", — приводит её слова Reuters.