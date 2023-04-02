Чемпионка Уимблдона Рыбакина поддержала решение вернуть россиян на турнир в 2023 году
Ранее выступавшая за Россию казахская теннисистка, победительница Уимблдона Елена Рыбакина поддержала решение о допуске спортсменов из РФ и Белоруссии на турнир в 2023 году в нейтральном статусе.
"Они играли в таком (нейтральном. — Прим. Лайфа) статусе на всех турнирах. Уимблдон был единственным турниром "Большого шлема", на который их не пустили", — приводит её слова Reuters.
Лайф напоминает, 31 марта стало известно, что организаторы Уимблдона допустили россиян и белорусов к участию в турнире. При этом они намерены принимать заявки от спортсменов из этих стран при условии, что те будут выступать в нейтральном статусе.
ТАСС / AP / Jim Rassol