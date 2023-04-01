Медведев и Хачанов прокомментировали условия допуска на Уимблдон

Теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов прокомментировали условия допуска спортсменов из РФ на Уимблдон. Игроки отметили, что на данный момент у них нет российских спонсоров.

"У меня нет российских спонсоров. И я буду играть так же, как мы играли на всех остальных турнирах. С радостью выступлю. Не знаю, как отреагируют зрители, это я контролировать не могу", — отметил Медведев на пресс-конференции после выхода в финал турнира серии "Мастерс" в Майами, США.

Он также выразил надежду на важные и прекрасные матчи в рамках соревнования. В свою очередь Хачанов подчеркнул, что российские спортсмены продолжат выступать, как на других турнирах. По словам игрока, нужно следовать правилам, и сейчас россияне так и делают.

"С февраля прошлого года у нас нет флагов. Так что мы продолжим играть, как на других турнирах. И сейчас у меня нет российских спонсоров", — добавил он, выступая на той же пресс-конференции.