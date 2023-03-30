Хачанов стал соперником Медведева в полуфинале "Мастерса" в Майами
Хачанов обыграл аргентинца Черундоло в четвертьфинале "Мастерса" в Майами
Российский теннисист Карен Хачанов победил аргентинца Франсиско Черундоло в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Майами. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.
В полуфинале его соперником станет соотечественник Даниил Медведев, который в своём матче разобрался с американцем Кристофером Юбэнксом.
Ранее Лайф рассказывал, что представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина победила белоруску Арину Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Финальный счёт составил 7:6 (13:11), 6:4.
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Twitter / Karen Khachanov