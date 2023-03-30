Хачанов стал соперником Медведева в полуфинале "Мастерса" в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов победил аргентинца Франсиско Черундоло в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Майами. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

В полуфинале его соперником станет соотечественник Даниил Медведев, который в своём матче разобрался с американцем Кристофером Юбэнксом.